露營熱點逼爆︱研預約收費制度 政府：國慶黃金周前推出試點 將評估各方案優劣

農曆新年長假期間，本港多個露營熱點人滿為患，不但有人亂拋垃圾甚至非法生火等亂象。民建聯立法會議員葉傲冬關注郊外露營地點管理問題，以及研究引入預約或收費制度初步詳情為何。環境及生態局局長謝展寰回應表示，研究將充分考慮各場地實際狀況、生態保護、訪客安全、進出管理及實際操作等細節，包括預約安排、收費方式、是否採用實名制預約、相關執行與管理措施、所需配套設施，以及宣傳計劃等。

國慶黃金周前推出試點 測試不同管理模式優劣

謝展寰續指，推行新制度前，當局計劃以試點方式測試不同管理模式及措施，藉此汲取經驗，評估各方案優劣，為制定長遠方案提供參考。他指漁護署正審視具體方案，並要求署方須在今年國慶黃金周前推出試點。

至於農曆新年黃金周期間檢控數量，漁護署在西貢區內郊野公園熱門郊遊地點，共對32名涉嫌違規人士採取執法行動，涉27名非本地居民、5名本地居民，違規行為包括亂拋垃圾、隨地吐痰、在指定露營地點或燒烤地點以外的地方生火、非法踏單車。

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倘突然全面實行預約制 遊人摸門釘勢造成混亂

葉傲冬追問，為何不先將預約制度推廣全港，做到「有登記就有得入，冇登記就要罰」制度。謝展寰表示，現時考慮以試點形式採登記或收費制度，倘突然實行預約制，遊人來到發現無預約不准進入，一定會造成混亂，故先從試點開始，可慢慢將信息透過試點傳播。他亦指，過程中很多做法是當局未曾做過，須讓訪客有時間知道引入新制度，也讓局方掌握更更暢順的做法。

將研引入市場力量 助管理場地及旅客人流

鄉議局主席劉業強則問到會否考慮推出「先導計劃」，讓一些信譽良好的旅遊機構或營地管理團體，可以營運相對熱門的郊野露營地點，引入市場力量，透過系統性及制度化管理，改善現時過度旅遊情況。

謝展寰表示，這是當局探索方向之一，希望引入登記或收費制度，配合旅遊業發展，惟現階段人手是問題，而旅客主要集中假期出現，故當局的想法並非增加公務員人數，而是聘請臨時人員在假日期間幫忙。長遠而言，他認為的確可探討能否引入更多市場力量，一方面幫助政府管理場地，另一方面也能管理旅客人流。

記者：曹露尹

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