前海將與勞工處開展深度合作 推新設崗位引港青 黃梓謙：擬邀兩會及立法會代表實地交流

勞工處自2023年推出恆常化「大灣區青年就業計劃」，鼓勵企業聘請香港青年到大灣區內地城市工作，促進他們的事業發展及大灣區內的人才交流。深圳市前海管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙向《星島頭條》透露，未來前海將與勞工處開展深度合作，積極推進前海企業提供更多就業崗位，專門面向香港青年。

黃梓謙向記者表示，為了鼓勵企業積極參與，前海方面將推出新政策，吸引更多企業願意吸納香港青年人才。

前海深港設計創意產業園「二元橋」。資料圖片

他強調，為進一步提升香港青年在前海的工作和生活保障，前海將在現有大灣區計劃的基礎上，疊加推出全新措施，期望提供更全面的支援，從而鼓勵更多香港青年參與計劃，前來前海發展。

另外，隨著全國兩會圓滿閉幕。黃梓謙透露，將邀請參與兩會的代表和委員到訪深圳前海，就深化兩地合作進行交流，並期望立法會能夠每月組織不同界別的代表及業界人士到前海，針對各專業領域展開常態化的深度合作，他指涉及的範疇相當廣泛，包括進出口貿易、餐飲業、海事、金融、文化旅遊及體育等，幾乎涵蓋所有專業界別，力求實現全方位合作。

