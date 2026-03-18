大棋盤︱民建聯執委會改選 前議員有留低有退場

立法會最大黨民建聯本月改選執行委員會，目前正在投票階段，本周五截止，預料下周一會揭曉，之後再選出常委和正副主席人選。執委會候選名單中，多名無連任立法會議員的黨員不在名單，原被視為「明日之星」的西貢區議員莊雅婷，亦榜上無名。

莊雅婷不在執委參選名單

執委會原定去年9月任期屆滿改選，但因應立法會換屆等原因，執委會通過任期延長半年，換言之今年3月內應完成改選。據筆者獲得的執委會候選人名單，共65人參選，最終會選出約57人。現任主席陳克勤，以及5名副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒、葛珮帆及陳恒鑌，秘書長葉傲冬悉數在列，預料換屆後領導層不會有大變動。

有民記成員撰文轟莊雅婷 指「一再令民建聯尷尬」

據聞，這份候選名單其實在去年9月報名完成後已大致定好，當時正值立法會選舉提名期前夕，誰有份爭連任或被叮走，仍未有確切消息，因此名單上仍見到不少今屆未有連任的前議員身影，例如梁熙、顏汶羽、黃英豪等。不過，亦有部分落任議員如劉國勳、李世榮、郭玲麗等，當時已沒有報名參選執委，莫非當時已提前「劇透」不尋求連任？

有民記中人指，兩者關係不大，該黨亦有不少非執委參選立法會的往例。根據候選名單，立會新丁、觀塘區議員張培剛未有參選執委；成功連任立會的林琳、陳永光同樣無參選。

今次改選有16名非現任執委參選，包括灣仔區議員穆家駿、民建聯元老葉國謙之子葉亦楠等。據聞，今次改選亦預留了位置予青年民建聯領導層，包括現任青民主席劉毅，他以青民支部的身份參選執委會。至於青民副主席、近日獲「進擊式」求婚而成為紅人的莊雅婷，一如本欄日前提及，不在名單之上。有民記中人估計，由於參選名單去年已大致定好，當時莊雅婷未有報名，照理與近日求婚「大龍鳳」無關，反而可能因為去年參選港姐引發爭議。

民建聯成員阮紀宏昨日在報章撰文，指莊雅婷的高調行為一再令民建聯尷尬，已是不爭事實，甚至認為她應該退黨和辭職。不過有黨友為「小花」抱不平，指結婚是個人權利，並無違反履職指引，又指她「做區」有創意和執行力，與傳統區佬不同。

25歲的民建聯小花、西貢區議員莊雅婷，近日獲百億闊少鍾培生「進擊式」求婚，成為全城熱話。鍾培生IＧ圖片

黃碧嬌對被攻擊感不忿 開「宣講會」向區友解釋

提到區議員，民建聯大埔區議員黃碧嬌在宏福苑大火後，因曾任前法團顧問及支持前法團維修工程，陷入輿論爭議。黃碧嬌在大埔區工作近30年，於區內被視為「一姐」，但大火事件後，據說有居民求助時，傾向找同區其他議員。

多名地區人士指，黃碧嬌對事件中受攻擊深感不忿，但因為執法部門正調查事件，大火聆訊又即將展開，不便評論太多，黨友也不希望她多言，以免講多錯多，但黃碧嬌有邀請過地區人士舉行「宣講會」，解釋自己的版本。

聶風