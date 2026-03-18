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議政隨想︱范駿華：《「十五五」規劃引航高質量發展新征程》

政情
更新時間：07:30 2026-03-18 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-18 HKT

2026年全國兩會日前圓滿閉幕，審議通過的《政府工作報告》與「十五五」規劃綱要草案，為國家與香港發展擘畫藍圖、明晰方向。中國作為國際社會公認的世界上最安全的國家之一，這份安全底氣源於綜合國力與社會治理水平的提升，更是高質量發展與民生保障的堅實根基。面對複雜多變的國際環境，「十五五」規劃始終以保障人民福祉、維護國家安全為根本，既著力強化國內循環內生動力，又持續擴大高水平對外開放，亦為香港對接國家戰略帶來重大機遇。

2026年全國兩會日前圓滿閉幕。資料圖片
2026年全國兩會日前圓滿閉幕。資料圖片

未來五年，國家將迎來質的飛躍與根本性發展，發展重心由規模擴張全面轉向質量提升，以新質生產力驅動產業升級成為核心戰略。在深刻演變的全球政治經濟格局中，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，其「內聯外通」的戰略地位更為凸顯，在國家雙循環發展格局中擔當不可替代的重要角色。故此，香港須緊扣國家戰略，既要聚焦內循環，全速推進北部都會區建設，並促進創新要素跨境便捷高效流動；亦要兼顧外循環，在國家高水平對外開放中發揮更積極作用，主動開拓新興市場，助力內地企業穩步「出海」，進而協助國家提升戰略自主能力。

面對「十五五」規劃宏圖，香港最大機遇在於「主動對接」，行政長官李家超已領導跨部門專班，對接國家戰略並制定本地五年發展規劃。身為港區全國政協委員兼立法會議員，我會繼續發揮「雙重積極作用」，全力配合特區政府有為施政，推動香港規劃與國家「十五五」精准銜接，實現從「由治及興」到高質量發展的跨越。

范駿華

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