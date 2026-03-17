港產食品︱議員倡Q嘜品牌推廣至「一帶一路」 謝展寰：與政府構思一致

《財政預算案》宣布政府會繼續爭取讓更多種類港產食品，受惠於內地市場准入及便利通關安排，推動香港食品產業發展。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（17日）舉行會議，環境及生態局局長謝展寰表示，將從擴大市場准入、降低出口成本及建立統一品牌三方面加大支援港產食品發展，包括豁免業界出口內地相關的檢測證書費用兩年。

去年港產食品輸往內地比例升至七成

謝展寰指出，香港食品製造業發展成熟，2025年港產食品輸往內地比例上升至近七成，反映內地市場需求殷切。政府近年在市場准入及便利通關兩方面協助業界應對挑戰，包括去年5月與國家海關總署簽署文件，讓合規的港產肉製品和乳品得以輸往內地。自2024年5月起，指定港產食品在進入內地時，經抽樣檢測後即可放行，縮短清關時間。首階段涵蓋飲料、包餅和糖果，最近已擴大至茶葉、經研磨的調味料和不含肉製品的麵食，合共六類。

三方面支援港產食品打入內地市場

謝展寰表示，政府將從三方面加大支援。環境及生態局會繼續和國家海關總署商討，讓更多種類港產食品進入內地市場；降低業界出口成本，食物安全中心會豁免所有與檢測相關證書的收費兩年；當局今年年中會為優質本地漁農產品推出新統一品牌，配合認證、檢測和溯源機制，加強消費者信心。

謝展寰續指，行政長官在2025年《施政報告》中宣布，已預留香園圍口岸一帶土地推動食品產業發展。當局正研究如何對接國家「十五五」規劃，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的優勢，助國家暢通國內國際雙循環，成為內地食品走出去的重要窗口。

食品認證數目或大增 梁進憂人手不足

飲食界梁進表示，新安排下設有豁免兩年證書費用，或會吸引更大規模的申請進入內地市場，令食品驗證數目大增，憂慮現有人手不足。食環署食安專員黃宏回應時指，因應新發展已作內部人手調配，並會加強科技應用。她表示，目前申請宗數未見大幅上升，會密切留意情況，若日後申請數量大增，亦會考慮申請增聘人手。

九龍中楊永杰認為要進一步協助本港食品產業，除依靠產品質素，應加大力度推廣香港食品品牌，並建議當局應思考如何將香港食品的Q-Mark標誌，推廣至「一帶一路」等外地市場。謝展寰回應時表示，議員的意見與政府正構思及推行的策略一致，當局正為本港漁農產品建立一個具備檢測、認證及溯源制度的品牌，以提升其可靠性及權威性，長遠亦可擴展至所有香港生產的食品。他相信，當產品經香港認證後，無論是進入內地或海外市場，其價值均會有所提升，有利鞏固香港作為轉口中心的角色。

豁免證書費非產品檢測費

金融界陳振英指出，《預算案》提出豁免食品製造商兩年的檢測費用，但未有說明該豁免額佔總生產成本的百分比，業界難以評估政策的實際幫助。他建議當局提供相關數據，以判斷豁免年期是否需要延長。

黃宏解釋，《預算案》提及豁免的是出口時所需的「證書費用」，而非產品檢測的費用，廠商仍需自行承擔檢測開支，以符合進口地的標準。豁免證書費對出口批次頻繁、但批量較少的企業幫助較大，因每次出口均需申請證書；相反，單次出口量大的企業所節省成本則較少。

陳振英亦建議，政府應考慮為食品製造業設立專項資助，鼓勵業界參與內地及海外大型食品展。對於政府期望香港成為內地食品走向國際的「超級聯繫人」，他詢問政府將憑藉甚麼優勢，以實現目標。環境及生態局副秘書長余健強表示，現有的工業貿易署「中小企市場貿易基金」已能為本地食品企業提供資助，用以參加展覽會或商務考察團，每家企業的累計資助上限達100萬元。至於香港的優勢，他認為在於市場傳銷及品牌包裝等傳統強項，政府會與投資推廣署合作，為有意來港的企業提供協助，善用香港平台。