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騙徒假扮「陳克勤」來電呃錢 真身提醒街坊勿中伏｜Kelly Online

政情
更新時間：18:25 2026-03-17 HKT
發佈時間：18:25 2026-03-17 HKT

騙案手法層出不窮，更有人冒充立法會議員行騙。民建聯主席陳克勤今（17日）在社交平台發文指，獲悉今早有不法分子假冒身份，透過電話聯絡街坊，以虛假理由誘騙事主轉帳。陳克勤及團隊已即時協助事主向警方報案，及聯絡相關銀行機構，爭取凍結款項及追回損失。

陳克勤斥不行徑卑劣：利用市民對議員信任

陳克勤形容今次詐騙事件性質惡劣，批評不法分子利用市民對立法會議員的信任實施欺詐，不僅令街坊蒙受金錢損失，更破壞社會誠信與社區和諧，他對此等卑劣行徑予以嚴厲譴責。

陳克勤提醒市民，本人及團隊在任何情況絕不會要求市民或任何人士進行轉帳、匯款，或要求代為處理涉及金錢的事項。陳克勤fb
陳克勤提醒市民，本人及團隊在任何情況絕不會要求市民或任何人士進行轉帳、匯款，或要求代為處理涉及金錢的事項。陳克勤fb

陳克勤籲市民提高警覺 促警方嚴打

為免再有人「中伏」，陳克勤提醒市民，他本人及團隊在任何情況絕不會要求市民或任何人士進行轉帳、匯款，或要求代為處理涉及金錢的事項，亦不會索取銀行帳戶密碼或個人敏感資料。他呼籲市民務必提高警覺，擦亮雙眼，慎防誤墮騙局。如收到自稱陳克勤本人或團隊成員的金錢要求，請立即透過辦事處官方渠道核實身份。如有懷疑，請即時報警求助。

另外，陳克勤向警方呼籲，高度重視此類假冒公職人員詐騙案件，加強偵查力度，嚴厲打擊不法之徒，從源頭杜絕騙案發生，切實保障市民財產安全。

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