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BUD專項基金︱98%申請企業認為有效 議員促增撥款 丘應樺：須看財政負擔

政情
更新時間：17:07 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-17 HKT

立法會工商及創新科技事務委員會今午（17日）召開會議，討論支援中小型企業措施，以及BUD專項基金的優化措施。多名議員希望當局可增加基金撥款，有調查更顯示，九成八申請企業認為，BUD專項基金可幫助企業升級轉型、提升品牌、開拓市場。

黃永威倡BUD專項基金引入動態資助比例

經民聯黃永威表示，目前很多工業界人士反映融資有困難及「出海」風險大，建議在BUD專項基金引入動態資助比例，對於初次申請的企業，政府可提供1比1的支持，而多次申請的企業則可提供1比3或1比2等資助比例，亦可提高資助上限至每間企業1,000萬元、「申請易」資助上限到30萬元。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，當局都希望可以寬鬆一點，但要看《財政預算案》下可負擔多少，當局會參考議員意見，但增加整體金額或加大「申請易」上限等，都要詳細審慎考慮，當局會適時檢視實際情況再作考慮。

鍾奇峰冀提高BUD專項基金首期撥款比例

進出口界鍾奇峰希望當局可以重新提高BUD專項基金的首期撥款比例，而為了更善用資助，關注當局提供資助後，有否恆常機制向接受資助的企業，做一些回訪跟進及反饋，並統計資助成效，讓資助更針對性協助中小企。

工業貿易署署長廖廣翔表示，之前首期撥款是75％，因為比例較高，導致出現一些有問題的個案，這是去年審計署檢視BUD專項基金時，有探討過的範疇，因此作出改善措施後看到有問題個案出現大幅減少。他又稱，縱然首期撥款比例較少，但只要企業盡責完成項目，政府一定會發放尾期撥款，故只是時間性問題。

他又稱與生產力促進局，即基金秘書處有緊密合作，每個完成個案都會進行調查，亦於完成後1年進行跟進調查，根據兩個調查反映，超過九成八申請企業認為基金幫到他們升級轉型、提升品牌、開拓市場，亦有一定數量企業表示會繼續加大人手及資源投入，反映成效非常有用。

記者：郭詠欣

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