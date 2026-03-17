港深西部鐵路或延至香港機場及南沙 田北辰倡經欣澳疏導屯馬綫

港深西部鐵路（洪水橋至前海）目標2035年開通。實政圓桌召集人田北辰今日（17日）在社交平台引述傳媒報道指，廣州正積極爭取將該鐵路路線向北延伸，經深圳機場至南沙，預計全程只需半小時。同時，整體規劃中亦預留延伸至香港機場的條件，打造「穗深港機場超級樞紐」。田北辰表示，其團隊百分百支持此概念，認為連接兩個機場，一個對內、一個對外，能達至互相補位、強強聯合的效果。

田北辰：港深西鐵路新進展需留意口岸規劃細節

不過，田北辰提出有「一個細節」及「一個重點問題」需要留意。在口岸設置的細節上，田北辰指出，據其了解在非常早期時，計劃在前海設立「一地兩檢」口岸，但此舉將對前往深圳灣的乘客造成不便，需要「搭一程回頭車」。因此，他過去曾極力建議在兩個站都設立口岸，方便所有人，當時政府亦認為建議可行，應該研究。

他建議，若前海之後增設其他站點，不如「化繁為簡」，在深圳灣設立口岸，讓所有乘客在此出入境，之後無論前往哪個站點都無問題。

促保留巴士站用地 建欣澳轉車站

至於他認為的「一個重點問題」，則關乎洪水橋連接香港機場的走線。田北辰反對將洪水橋與香港機場直接「駁埋一齊」，批評這樣會浪費整條鐵路線，未能發揮最大效用，無法協助解決屯馬綫「迫爆」問題。

他指，最理想方案是結合實政圓桌早前提出的倡議，將走線改為從洪水橋出發，經小欖再駁去欣澳，為新界西居民及南下過境旅客提供多一條出市區的途徑。他亦提議，在東涌綫欣澳站及機場快綫旁的巨型巴士站位置，新建一個鐵路轉車站，接駁機場快線及東涌綫，並形容此走線「一舉兩得」，能服務南下過境客及新界西居民接駁市區與香港機場。

田北辰稱，要採用此走線，需要考慮有無用地興建欣澳轉車站，因此他強烈要求政府保留目前用作巴士站的用地，「千祈唔好做其他用途，令呢條鐵路可以用對香港最有利嘅走線」。