亞洲法律史學會在港成立   林定國：將為亞洲及地區法律研究與交流作出重要貢獻

律政司司長林定國今（17日）出席亞洲法律史學會（Asian Legal History Association）成立典禮，與來自17個司法管轄區、21所頂尖法律學院及學術機構代表，以及來自世界各地傑出學者、歷史學家和法律專業人士，見證學會在香港成立的歷史時刻。他深信亞洲法律史學會，將為亞洲以至其他地區的法律研究與交流，作出重要貢獻。

林定國在社交平台表示，對一個法律制度而言，法律史既可作為鏡子，也是一個指南針。今天香港所依賴的許多基本原則和價值，例如自然公義、法律面前人人平等、司法獨立、人權保障等，都深受過去數百年累積的經驗和教訓所影響。每一項立法，都是因應社會發展和價值演變而制定；每一份法庭判決，也都建立於前人一代又一代累積的先例基礎之上。

亞洲作為世界上最大且最多元的洲份，涵蓋極為豐富的法律制度與傳統，包括大陸法、普通法及伊斯蘭教法。這種深厚的法律多樣性，賦予亞洲獨特的靈活性與適應力，能更有效回應當代議題。

香港普通法制度發展歷程是法律史上精彩故事

事實上，香港普通法制度的發展歷程，本身就是法律史上一個極為精彩的故事。同樣重要的是，香港享有獨立的司法審判權和終審權，而終審權則由新設立的終審法院行使。香港法院亦以自身極高質素的司法論述，回饋普通法世界。2018年至2026年2月10日間，共有66宗香港法院判決被海外法院引用或採用，包括英國、澳洲、新西蘭、新加坡、加拿大及杜拜的法院。

林定國指，從歷史脈絡看，經過183年多的發展，香港已建立起自身獨特的普通法制度，在國際上享有極高聲譽，並具有鮮明的國際化特色。他深信這亦是亞洲法律史學會選擇香港作為基地的原因。學會為學者與業界人士提供一個獨特而專門的平台，研究法律原則與制度如何在亞洲不同文化及司法管轄區之間流轉、互動及轉化。他深信亞洲法律史學會，將為亞洲以至其他地區的法律研究與交流，作出重要貢獻。

