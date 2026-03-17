香港五年規劃｜政府和立法會成立合作機制 李慧琼：做法破格創新 體現行政立法良性互動

特區政府將主動對接「十五五」規劃綱要，為港制定首份五年規劃。特首李家超今早（17日）表示在行政主導下，政府與立法會協同研究及意見收集機制，會在3至4個月內完成工作。今年約第4季就文本展開公眾諮詢，並在年底公布全文。立法會主席李慧琼今日（17日）表示，全力支持政府就制訂本港首份五年規劃，與立法會建立的協同研究及意見收集機制。她形容這是破格創新的做法，將盡心盡力協助特區政府及早完成香港首份五年規劃。

政府創新機制 促進行政立法互動

李慧琼表示，在行政主導下，為了讓立法會能有效協助香港特區政府在緊迫時間內完成制訂香港特區首份五年規劃，行政長官今早宣布，將會設立特區政府和立法會協同研究及意見收集機制。該合作機制將由政制及內地事務局與立法會相關小組協同組織合作平台，推進有關工作。

李慧琼認為，特區政府就這項重要工作與立法會成立合作機制，是破格創新的做法，形容進一步體現行政立法良性互動邁向新台階。她指出，立法會作為香港最重要的民意匯集地、議員作為民意代言人，定會全力支持此合作機制，展現擔當，全力以赴，積極收集各界意見、做好調研分析，集思廣益，向特區政府提交報告，建言獻策，勾畫香港特區發展的重要藍圖，有效對接國家「十五五」規劃。

盡心盡力協助政府及早完成首份五年規劃

李慧琼表示，與兩位總協調人陳振英和吳秋北，及所有其他立法會議員，均熱切期待能盡快展開這項對國家、對香港特區非常重要且極具意義的工作，會盡心盡力協助特區政府及早完成香港首份五年規劃，攜手開創同心治港新格局，為香港謀發展，為市民謀幸福。