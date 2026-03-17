李家超：將與立法會協同研究港版「五年規劃」 第四季諮詢、年底公布文本

特首李家超今早（3月17日）出席行政會議前見傳媒，談及「十五五」規劃、油價上升等重點議題。

十五五規劃 將與立法會協同研究五年規劃內容 年底公布全文

李家超指，全國人大會議上周勝利閉幕，會上通過十五五規劃綱要，特區政府會主動對接，為港制定首份五年規劃。他指市民生活忙碌，未必可全面理解內容及機遇，所以會稍作解釋。他指十五五帶來的企業、人才、商機等都相當明顯，國家是世界第二大經濟體，科技方面關鍵核心技術有突破，國家發展就是香港的東風，香港機遇龐大、獲益良多。

香港五年規劃可增進民生福祉，市民可更清晰了解5年後香港蓬勃發展情況，規劃會將政策變成動態發展循環。他會主導有關編製工作，政制局協助，今年內完成。

他建議行政主導下，政府與立法會協同研究及意見收集機制。他已與立法會主席溝通，她反應正面，包括進行協調研究，進行分組主題會議，按進展第一時間交給政府，會在3至4個月內完成工作。今年約第4季就文本展開公眾諮詢，並在年底公布全文。

關於北都專屬法例，李家超確認今日會發文件予立法會展開諮詢，希望今年內通過法例。李家超指，他對專屬法例有3點主要要求，分別是加快審批、便利措施加快工程進度、便利跨境元素流動。

特首關注油價上升 已接觸供應商 如有合謀定價競委會將依法行使權力

有關油價問題，李家超指燃油價格上升政府十分關注，影響市民日常生活。政府會確保能源供應穩定，提升油價變動的透明度並監察，審慎考慮其合理性，並提醒供應商社會責任，政府已接觸供應商，獲確保供應足夠，並提出不同預案作出準備，包括其他能源來源等。

政府亦會期望公開與供應與價格相關更多即時資訊，令社會更了解，政府已接觸電力、航空公司，以及燃油公司。競委會、消委會已在位工作，前者表明如有合謀定價會依法行使權力。

李家超提到，中東局勢影響下，某幾類物價可能有上升壓力，但有危有機，金融市場可能有衝擊波動，但香港有安全穩定的優勢，中長期會有持續的資金流入，而香港內聯外通，資金人才又自由流動，所以機遇仍是有的。

冀4月中下旬讓宏福苑居民回家收拾個人物品 今月內公布安排

關於宏福苑後續，李家超表示七座居民希望回家執拾個人物品，政府非常理解，希望盡快安排到，不過一定要確保過程安全有序，很多單位已經嚴重損毀，滿地瓦礫、窗和天花板都沒了，要確保不會發生意外，大廈亦無水無電。政府可從中提供支援。加上通道狹窄，加上樓梯可能有不安全元素。他承諾盡快處理，已要求政務司副司長卓永興與有關單位部門，部署好足夠人手及流程，提供明確指引，要求本月內公布安排，期望4月中下旬可安排居民上樓。

至於未被大火波及的宏志閣，李家超重申會讓住戶考慮，有人希望包括在收購業權範圍內，也有人想回圯居住，政府也要尊重他們的選擇，先前已表明如有主流共識，政府也會考慮，解說專隊會繼續與他們溝通。

攝影：蘇正謙