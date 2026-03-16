五一勞動節｜會否復辦遊行 ? 吳秋北 : 有不同方式表達訴求 如邀高官探訪工友

五一勞動節將至，工聯會今日( 16日 )舉行傳媒茶聚，被問到會否復辦自2020年停辦的五一遊行時，工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，會以不同形式表達訴求，如透過政府高官與工會一同探訪前線工友，提升生產力及士氣，並稱適合彰顯勞工權益的方式均會考慮。

林偉江：五一活動要與時俱進

香港以往每年五一都會有遊行表達勞工訴求，不過該傳統自2020年起不再復見。工聯會被問到今年會否復辦五一遊行時，吳秋北表示，五一是屬於工人的國際性節日，有不同方式表達訴求，工聯會近年多主張讓政府官員與工會一同探訪前線工友，肯定勞動精神，令社會凝聚。當記者追問如復辦遊行不合適，會否考慮改辦嘉年華等時，吳秋北回應稱，任何彰顯勞工權益方式均會考慮。

工聯會副會長、立法會勞工界林偉江表示，五一活動要與時俱進，指去年首次舉辦的行業「模範之星」評選會繼續舉行；同時邀請更多政府高官落區探訪前線工友，支持一眾工友的付出。工聯會亦會提出一系列倡議，包括完善強積金計劃；支持公務員加薪，以惠及其他勞工團體等。