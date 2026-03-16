選民登記｜政府擬試行宣誓申報住址 議員倡以AI篩查真偽 政制局：將多途徑核實

政府將進行新一年選民登記運動。有立法會議員關注選舉事務處正考慮在登記運動期間，試行安排監誓員為未能即時提供住址證明的申請人辦理所需的法定聲明，又指回顧過往「由亂到治」時期，部分年輕人的申報情況未必盡屬真實，關注當局有何信心單靠宣誓便能確保資料真確。署理政制及內地事務局局長胡健民今日（16日）表示，當局會透過多種途徑核實申報者是否確實居住在該地址，選舉事務處最終會跟進並聯絡有關地址，以信納其為真實住址，強調宣誓僅是整個核實過程中的一部分。

范駿華關注當局會否考慮利用人工智能篩查地址真偽

范駿華表示，根據當局文件指出，若有資料顯示某選民的登記住址已不再是該人的主要住址，選舉事務處會根據法例作出查訊。他認為每位市民理應只有一個主要地址，但政府多年來並無建立一個貫通各部門的資料系統，以致未能有效整合如水電費單、稅單、警方告票、車牌及身份證等不同部門所記錄的地址資料。

他亦關注選舉事務處正考慮在登記運動期間，試行安排監誓員為未能即時提供住址證明的申請人辦理所需的法定聲明。他指國家的「兩會」剛結束，人工智能是重點議題之一，行政長官亦預告將準備本港首份人工智能五年規劃，關注局方會否考慮利用人工智能篩查地址真偽，因為回顧過往「由亂到治」的時期，部分年輕人的情況未必盡屬真實。

胡健民: 正探討在合法前提下 讓住戶地址可供其他部門引用

胡健民表示，當局會透過多種途徑核實，包括跟進申報者是否確實居住在該地址。此外，申報人亦可提供其他證明文件或由同住人簽署的證明，選舉事務處最終會跟進並聯絡有關地址，以信納其為真實住址，強調宣誓僅是整個核實過程中的一部分。

另一名議員范凱傑表示，選舉事務處會與房屋署及香港房屋協會核對資料，以識別新遷入公共屋邨的選民，並協助有關人士更新其住址資料。他指現時機制僅涉及公屋居民，其他市民如租戶、新來港人士搬屋後仍需逐一向各部門申報更新住址，程序繁瑣，關注當局會否考慮將這種跨部門數據核對機制由公屋住戶擴展至全港住戶。

胡建民回應指，香港選舉法例已規定，選民登記地址須為其主要或唯一住址，政府正研究如何取得適當資料進行配對，並探討在符合法例的前提下，讓住戶地址可供其他部門引用，以進行登記工作。

另外，商界（第二）姚祖輝關注政府會否考慮在演唱會場地或者西九市集等設立流動的登記處。胡健民表示，感謝議員提出的意見。

記者：黃子龍、張琦