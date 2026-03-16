議員關注AI篩選員工易致歧視  平機會：人工智能本身「中立」 將提點持份者善用

政府近年積極推動人工智能發展，有立法會議員關注，僱主可能使用AI作為篩選工具，年齡等因素或導致求職者遭受不易察覺的歧視。平等機會委員會主席林美秀今日（16日）到立法會出席政制事務委員會時表示，人工智能本身是一個「中立」科技，關鍵在於如何善用，未來將繼續加強公眾教育，提點所有持份者適當善用人工智能，以促進共融，避免歧視問題發生。

議員憂AI存歧視風險

選委界議員范凱傑表示，數字政策辦公室已發布人工智能技術與應用指引，明確將模型偏見（model bias）列為需妥善管理的技術風險之一，但他認為平機會提交的工作報告尚未對新興重要議題進行探討或規劃，並關注會否在2026年的工作計劃中，加入針對新科技，尤其是人工智能可能帶來的歧視風險。

林美秀表示，平機會已建議政府採取措施消除因AI演算產生的偏見，並欣悉數字政策辦公室其後發出的相關指引已顧及此問題。她強調，人工智能本身為「中立」科技，關鍵在於如何善用。平機會期望政府和各界能善用語音識別、即時字幕等技術，協助視障、聽障人士及少數族裔改善生活及就業，未來將繼續透過公眾教育，提點所有持份者適當善用人工智能，以促進共融，避免歧視問題發生。

家庭崗位歧視投訴佔比偏低 議員倡加強教育宣傳

民建聯朱立威表示，平機會在2025年共接獲1,302宗投訴調查個案，當中涉及《家庭崗位歧視條例》的投訴僅佔3.6%，關注市民對相關定義認知不足，詢問平機會未來會否加強相關的教育與宣傳工作。

林美秀表示，多年來的投訴趨勢顯示，家庭崗位歧視條例下的個案確實一直偏少。她指早於2021年進行的市民對四條反歧視條例認知調查中，已開始進行宣傳教育，解釋何謂家庭崗位。她續指，去年8月，平機會發布了一份有關家庭友善僱傭措施的報告，探討在職照顧者既要工作又要照顧家庭的壓力，以及僱主可提供的支援。

另一名民建聯議員陳永光關注輸入人才及勞工涉嫌遭受歧視的問題，詢問平機會有何措施防止來港人才和勞工遭到歧視，以及促進社會共融。林美秀回應指，平機會暫時未有就輸入勞工相關投訴作特定歸類或統計。

另外，林美秀表示，平機會今年5月將踏入30 周年。為了加深公眾對平機會多年來的工作的了解，以及提升社會對平等機會及反歧視條例的關注，平機會將推出一系列的公眾教育活動，包括宣傳短片、微電影及研討會，鼓勵各界攜手合作，一起建立關愛共融的社會。

記者：張琦、黃子龍