香港經濟峰會︱李家超：變局之中更要搶佔新機 首份五年規劃可鞏固香港競爭力

行政長官李家超今日（16日）出席「香港經濟峰會2026」致辭時表示，地緣政治複雜多變，世界變亂交織、動蕩加劇，更有很多地方飽受戰火破壞，人命和設施都受到摧殘，供應鏈與經貿秩序遭到破壞。他指當前環球經濟前景存在不確定性，更影響主要經濟體貨幣政策走向、金融市場對科技投資的信心等。李家超認為，變局之中香港更要搶佔新機。全球南方崛起、貿易格局重塑、人工智能和數字化轉型加速發展，以及可持續發展的推進，都為世界經濟注入新活力和帶來新機遇。

李家超：變局之中 香港更要搶佔新機

李家超指，去年香港經濟表現蓬勃，在對外貿易強勁、私人消費回升和固定投資增長提速的推動下，全年增長加快至百分之3.5，連續第三年錄得正增長。香港整體貨物出口大幅上升百分之12，輸往內地和東盟的增長尤其顯著。香港的服務輸出亦上升百分之6.3、訪港旅客顯著上升百分之12.1，跨境金融服務活動和運輸量持續增長。2026年預測全年經濟增長為百分之2.5至3.5。

李家超表示，會帶領特區政府團結社會各界，主動對接國家「十五五」規劃，正全速制定首份「香港五年規劃」，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。他又指，香港作為國家的特別行政區，必須以更宏觀的視野、更深刻的思考，細緻體會這份規劃的戰略目標，準確認清香港在融入和服務國家發展大局的重要機遇和使命。

李家超（右三）、新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉（左三）與其他嘉賓在峰會合照。政府新聞處

「五年規劃會讓大家看到經濟和社會發展」

他強調，要利用好香港作為國內國際雙循環格局中的「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，指香港會抓緊機遇，將機遇轉化為推動經濟高質量發展和改善民生的實際成果。他說，發展的最終目的，是要讓市民過更美好的生活。他續指，香港的五年規劃，會讓大家看到未來五年，即是2026至2030年香港的經濟和社會發展，發展的目的就是要持續改善民生，同時鞏固香港的競爭力，讓這個良性循環不斷持續。

李家超總結稱，今年以來，本地消費和營商環境改善，息口下降也利好資產市場，帶動消費和投資活動增長。特區政府會以更大力度提升市民福祉，讓市民分享經濟發展的成果，推動香港由治及興。他又深信，在國家的大力支持、特區政府的積極推進和社會各界的團結奮進下，香港一定能把握「十五五」規劃的歷史機遇，助力推動國家和香港特區更壯大、更富庶。