羅淑佩觀《伍子胥傳》有感 盼新一代觀眾認識粵劇走進劇場︱Kelly Online

文化體育及旅遊局局長羅淑佩上周五、六（3月13及14日）入場觀賞香港藝術節呈獻的粵劇《伍子胥傳》，並於社交媒體撰文，盛讚大老倌阮兆輝的演出爐火純青，並期望粵劇作品能吸引新一代觀眾。

觀眾掌聲頻頻

羅淑佩表示，去年觀看由阮兆輝擔任藝術總監的「三年粵歷三百年」系列其中一場《武松》後，獲他告知今年會演出《伍子胥傳》，當時已決心必須捧場，後來更得知會以上、下本分兩晚演出，更加期待。她形容劇作是「不折不扣的歷史劇」，而年近80歲的阮兆輝在上半部演出中身穿大靠演了一段武場，剎是難得；在下半部力諫吳王一幕，其感情與唱腔更是爐火純青。她亦提到，劇本給予其他演員充足的發揮空間，同樣交出亮麗表現，觀眾掌聲頻頻。

傳承非遺 訴說歷史

羅淑佩又指，現場所見，觀眾不乏年輕面孔。她衷心希望，大佬倌對藝術的堅持與嚴謹要求，加上傳承粵劇的決心以及節奏更緊湊的現代舞台處理，能讓新一代觀眾認識到高水平粵劇的可觀之處，從而走進劇場。

她認為，早前的《李後主》或去年「中華文化節」的《長坂坡》等製作，均在傳承非物質文化遺產的同時，向年輕一代訴說歷史故事。她亦表示，已開始期待「三年粵歷三百年」系列明年的終章演出。