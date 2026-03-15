簡樸房︱房屋局簡介會釋業主疑慮 細解安裝獨立水電錶安排
更新時間：12:18 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:18 2026-03-15 HKT
發佈時間：12:18 2026-03-15 HKT
《簡樸房條例》（第658章）已於本月1日生效。房屋局局長何永賢在社交平台表示，簡樸房八大標準之一，就是要安裝獨立水錶和電錶。日前，房屋局團隊在深水埗舉行簡介會時，回應了業主及地產代理的相關疑問。
在簡介會上，房屋局首席助理秘書長（特別職務）陳銘焜指出，局方去年12月底已經與水務署及兩間電力公司推出了全新的申請安裝獨立水錶和電錶安排，簡化了申請程序，而水務署及電力公司亦已接受將水電錶安裝在單位內，當不牽涉大廈公共地方的時候，就不需要法團簽署同意書。
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