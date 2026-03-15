律師會：維護法治乃公共使命 湯文龍勉未來法律界專才腳踏實地 時刻堅守誠信

香港律師會會長湯文龍上周五（13日）應邀出席中大第十八屆法律學院本科生院會執行委員會Invictus 就職典禮時強調，法律不僅是一門專業，更是一項植根於公義、公平及法治精神的公共使命。

湯文龍在典禮上致辭時強調，體現於誠信、客觀、勤勉及互相尊重的專業精神，是維繫社會對司法制度信心的重要基石。他亦提醒同學，法律專業建基於信任，而信任一旦失去，便難以重建。

湯文龍亦鼓勵一眾未來法律界專業人才，要更好裝備未來、志存高遠，同時要腳踏實地，時刻堅守誠信，了解並珍惜香港作為中國唯一普通法司法管轄區的獨特優勢，並保持熱誠，為社會帶來積極而深遠的影響。他指出，維護專業價值與制度優勢的責任，終將落在新一代法律人的肩上。

香港律師會4.8將遷入新辦公室

他又透露，香港律師會將於2026年4月8日遷入新辦公室，當日亦標誌香港律師會的119周年誌慶。香港律師會成立於1907年，匯聚近14,000名來自不同專業背景及涵蓋多元執業範疇的律師，一直致力服務公眾利益，並恪守最高的專業標準。此重要里程碑反映律師會對法律專業未來發展的承擔，與時並進，持續成長。

典禮上，香港中文大學法律學院院長習超教授，以及香港中文大學法律學院榮譽訪問教授江樂士也先後致辭，鼓勵學生要裝備好自己，迎接挑戰，並秉持法律專業的最高標準。

