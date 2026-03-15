兩會2026︱陳茂波指「十五五」目標明確、任務清晰 必須快馬加鞭全面配合

全國兩會上周在北京閉幕。十四屆全國人大第四次會議通過了《十五五規劃綱要》，為國家未來五年社會經濟發展制定了宏偉藍圖和行動綱領。財政司司長陳茂波表示，《十五五規劃綱要》豐富的內容中，清楚指出香港的優勢如何能在未來五年得到更大的發揮。面向未來，香港目標明確、任務清晰，必須快馬加鞭、竭誠奮鬥，在政策上全力推動，在資源上全面配合，實現以目標為本、結果為實的高質量發展。

對未來產業前瞻佈局精準點出方向

陳茂波在網誌表示，《十五五規劃綱要》在從傳統產業的優化提升、新興產業的培育壯大、未來產業的前瞻佈局、服務業的優質高效發展等方面，都精準點出了方向。此外，綱要亦高度重視加強原始創新及關鍵核心技術攻關，以加快高水準科技自立自強。同時，在數字中國發展方面，透過數智化發展底座，統籌算力、演算法模型及深化數據資源運用，支持「人工智慧+」(AI+)的發展，賦能千行百業。

陳茂波指上周在一場面向商界的午餐會上，介紹了新一份《財政預算案》的內容和「十五五」規劃對香港的重大機遇。陳茂波網誌圖片

陳茂波上周在Lenovo香港創新科技大會2026致辭，闡述香港推動「人工智能+」的發展策略。陳茂波網誌圖片

他指，作為國家的特別行政區，香港須持續深入了解和學習十五五的思路，透過了解宏觀佈局，才能更好地融入其中；透過理解國家發展的需要，才能更好地服務大局。在這個過程中，結合香港的自身特點，包括「一國兩制」的制度優勢、普通法制度、國際化平台、優質企業與高端人才匯聚，以及國際金融中心功能等，香港將能釋放更大的增長潛能。

擁一流金融市場和專業服務 可為現代化產業體系加速發展

他續稱，香港有世界一流的金融市場和專業服務，可為現代化產業體系加速發展、推進科技創新與產業創新深度融合，提供更有力支撐。從全鏈條融資、知識產權融資、檢測認證，以至更切合科技企業發展過程需要的科技服務業，都是接下來須加速推動的領域。促進區域協調發展方面，同樣重要的是與粵港澳大灣區兄弟城市在規則銜接、機制對接、推動創新要素跨境便捷流動等方面，進一步制定更多具體可行的舉措 。

陳茂波指，在行政長官帶領下，各政策局早前成立的預備小組現已轉為「香港五年規劃編制小組」，全速編制香港的第一份五年規劃，並於今年內完成。各政策局在清晰的共同目標下，相互配合和協調，制定全面的行動方案。在這個過程中，要堅持有為政府和高效市場相結合，突破傳統思維、勇於創新、銳意改革，以積極務實的態度全力推動工作。

陳茂波強調，參與國家的發展既是香港的使命責任，也是香港未來的龐大機遇。