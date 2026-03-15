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鄧炳強：警隊設特別項目 給修例風波未被檢控年輕人「更生機會」 冀他們重新做人

政情
更新時間：10:45 2026-03-15 HKT
發佈時間：10:45 2026-03-15 HKT

修例風波至今逾六年，警方拘捕逾10,000人，檢控近3,000人，當中逾2,400人須承擔法律後果。保安局局長鄧炳強今早（15日）在電台節目透露，警隊過去一兩年推出「特別項目」，在法律規限下聯絡部分「被捕但未被檢控」的年輕人，透過正向活動，給予他們更生機會，惟不便透露行動細節。

指年輕人「本着正義的心」 但被利用和煽動

鄧炳強說，明白這些年輕人「個心唔壞」，他們很多也是本着正義的心，不過卻被假新聞、假消息利用他們的熱誠、被煽動「以為自己做啱嘢」，故希望大家慎思明辨、向前看。他又坦言「係人都犯過錯」，「正如我喺學堂都冧過班、結果咪一條好漢」。

保安局局長鄧炳強透露，警隊設特別項目，給反修例未被檢控年輕人「更新機會」 。
保安局局長鄧炳強透露，警隊設特別項目，給反修例未被檢控年輕人「更新機會」 。

少部分在囚人士仍服刑 現時感非常後悔

就反修例事件入獄的年輕人，他指只有少部分在囚人士仍服刑，而大部分已放監，指他們絕大部分都是被煽動、現時也感非常後悔。他舉例，當時很多假新聞和假消息、加上社會氣氛都令大家信以為真，包括「警察殺晒啲人」、「成海啲浮屍都係警察殺」、「將一車車年輕人運上大陸」等，而事後也全被證實是假的。

就出獄人士，他指懲教署推出「沿途有『理』」計劃，協助在囚年輕人認識國家歷史、作生涯規劃；部分已出獄的年輕人已重返校園讀書、或投入工作。

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