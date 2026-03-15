鄧炳強首談修例風波立法會「空城計」爭議：對大家都最好的選擇 談兩件事先後哽咽

保安局局長鄧炳強受訪時表示，儘管全球局勢紛亂，俄烏戰事未完結，中東又發生戰爭，香港仍是一個相對很安全的地方，但其恐襲風險級別目前是「中度」，意即香港作為國際大都會及金融中心，有受襲的風險，但目前未有確實情報顯示會發生襲擊。他又在節目中談及個人成長、警察生涯、修例風波及保安局長的工作，展現感性一面，談及兩件事時先後哽咽。他亦首度公開談及修例風波期間的立法會衝擊事件，警方被指擺「空城計」一說。

鄧炳強首公開談及2019年立法會衝擊事件

鄧炳強今日（ 15日）在港台節目《舊日的足跡》指出，香港要居安思危，做好準備，政府有完備的反恐系統，包括預防、應變及復原，但市民的協助至關重要。他呼籲市民保持警覺，若發現可疑情況，例如鄰居突然遷入且行動神秘，應立即透過反恐熱線「63-666-999」向警方報告，做到「見疑即報」。

提醒市民要緊記「閃、避、求」

萬一不幸遇上恐襲，鄧炳強提醒市民要緊記「閃、避、求」，即盡快「閃」離現場，若無法離開則尋找地方躲「避」，並在安全情況下報警「求」助。鄧炳強指，上任局長近5年來，過去數年香港社會經歷了由2019年「黑暴」的由亂到治，到現在邁向由治及興的重大轉變，現時社會形勢回復相對平穩。他指出，保安局的職責除了維護國安、保障市民生命財產外，現時更要思考如何在不犧牲安全的前提下，推出更多便民便商的措施，例如便利旅客出入境及簡化消防設施規定等，以平衡社會發展的需求。

鄧炳強回顧警務生涯，其中談到修例風波，認為當時許多出來示威的人，無論有否違法，都是遭人煽動。其中2019年7月1日立法會被衝擊及破壞事件，警方當時在暴徒攻入立法會後撤退，被質疑擺「空城計」。時任警務處副處長的鄧炳強，首度公開討論該次事件，指當時立法會外有數以萬計示威者，當中許多人受煽動，警方難以在不造成更大傷害的情況下進入大樓，警方使用武力時要非常小心。

他又指，當時立法會的政治環境複雜，有議員會責罵警察進入，甚至帶領暴徒逐層樓巡邏。考慮到暴徒曾切斷電線，立法會內漆黑一片等極高風險因素，暴徒和執勤同事都可能會有很高的危險。

從立法會撤退 屬「最冇咁唔好」做法

對於有聲音指擺「空城計」， 鄧炳強稱警方當時「面對嘅所有選擇都唔好，但都要揀一個『最冇咁唔好』嘅做法，對各樣人、大家一個安全性最好嘅選擇。」衡量情況及困難後，因此不採取比較激烈的行動，明言對立法會被破壞感到傷心。

翻查資料，衝擊立法會事件後，時任警務處處長盧偉聰曾公開否認警方設「空城計」，特意讓示威者佔領大樓的說法，指當時連串事件令警察「唔可以唔撤退」，如附近聚集數萬名示威者，加上環境限制在室內可選武力非常有限。至於鄧炳強，則是首度公開談論該次事件。

鄧炳強於2019年11月19日接任警務處處長，他形容當時唯一的想法就是「止暴制亂」，首要任務是保護受傷的同袍及市民。為穩定警隊軍心，他將警隊口號由「服務為本，精益求精」改為「忠誠勇毅，心繫社會」，以提醒同袍忠於崗位，堅守職責，藉此讓同事「找回初心」。

他憶述，當時親身到前線與同袍「齊上齊落」，才能充分理解前線運作的困難。他最感觸的畫面，是黃大仙紀律部隊宿舍被攻擊時，警員家屬抱著小孩在家中哭泣，而她們的丈夫卻正在外被投擲汽油彈。為此，他積極為警員家屬提供福利支援，包括聯繫學校，協助受欺凌的警察子女轉校。

憶家人當年被「起底」 一度感觸哽咽

鄧炳強在節目中分享家庭生活時，談到家人當年被「起底」，女兒和太太工作的公司被人騷擾，仍沒埋怨，只著他繼續努力工作時，一度感觸哽咽。他自言是一位「嚴父」，對女兒的學業有一定要求。他憶述在2006年曾攜同11歲的女兒到法國里昂工作兩年，期間「父兼母職」，笑言自己廚藝不精，女兒最後寧願吃沙律。他透露，女兒已於前年出嫁，自己最近更榮升外公，對此感到非常開心。

「軟對抗」旨在對抗「一國兩制」

他重申，香港的罪案率屬全球最低之一，治安水平位居前列，是一個相對安全的城市，治安情況良好。然而，他提醒市民需警惕以「軟對抗」形式危害國家安全的行為，指出這些行為常以文化、藝術作包裝，透過發放假新聞、假消息來煽動市民對特區政府及中央政府的不滿，其目的在於對抗「一國兩制」、香港的高度自治及國家的全面管治權。

對於近期社會關注的校園欺凌問題，鄧炳強認為成因眾多，包括朋輩影響、缺乏自信、安全感或溝通技巧等。他指出，本港的刑事責任年齡自2003年起已由7歲提升至10歲，與世界上許多地方看齊，甚至比加拿大（12歲）、德國及日本（14歲）更低，認為現時維持10歲是配合社會情況的合適做法，暫無計劃修改，希望從教育方面著手。

談宏福苑大火再度哽咽：辛苦消防「用生命拯救其他生命」

被問及警隊人手，鄧炳強解釋，警隊目前仍有約五千個空缺，而增設計劃於未來兩年安裝6萬支閉路電視，配合人工智能（AI）及無人機等科技，有助節省邊境巡邏及偵查案件的人手，以更有效調配資源應付新口岸、大型盛事等新增的工作需求。

談到去年底宏福苑大火，他表示親赴現場後感到非常感觸而再度哽咽，指一場災害失去了那麼多人命。他讚揚消防同事在攝氏數百度甚至上千度的高溫及狹窄環境下，「用他們的生命去拯救其他生命」。他亦對警隊同事在惡劣環境中，於灰燼裏辨認遺體，讓逝者得以安息的努力，表達由衷尊敬。