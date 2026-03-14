北都專屬法例下周初出爐 擬簡化改用途程序、授權設法定機構 議員盼設KPI監察

去年《施政報告》提出，訂立加快發展北都專屬法例，包括授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司；為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金等。據悉北都專屬法例最快下周二（17日）出爐，政府計劃當日向立法會發展事務委員會提交文件，並進行約兩個月公眾諮詢，期望今年內通過條例草案。民建聯立法會議員陳恒鑌和姚銘表示，北都專屬法例既涉及北都發展，也關係兩地融合發展，支持特區政府在充分準備後盡快立法，為北都發展拆牆鬆綁，提速發展，又建議訂立可監察的KPI。

便利使用創新技術 屋宇署長同意即可採用

據悉，政府今次立法有幾大方向，包括簡化改變用途審批程序、便利使用創新建築技術、便利跨境人員流動以至成立法定機構等。在便利使用創新技術方面，當局擬允許日後在屋宇署署長同意下便可採用，毋須再經多個部門審批。當局亦計劃提出成法定機構，例如法定園區公司，但這只是為了方便日後操作「未雨綢繆」，先在專屬法例明。

至於簡化城規程序，有消息指改變用途或發展參數，縮短至少半年。據知今次立法屬框架性質為主，其後再於附屬法例交代更多細節。

陳恒鑌和姚銘指，如果以傳統方式建設北都，可能需要15年甚至20年才能看到成效，但從現屆政府過去的一系列舉措可見，政府有決心亦有魄力提速建設，盡快讓產業落地，讓北都成為香港的經濟新引擎，實現「南金融、北創科」的格局；最新例子是沙嶺數據園已經完成招標，預計落成後將為北都提供充分的算力保障。

二人指，過去一年北都建設已經全面開始，去年年底河套園區第一期開園，為加快建設，政府更可能力推園區第一期的剩餘幾座大樓於今年年底陸續落成；洪水橋片區已在去年年底開展招標 。早前公布的《財政預算案》，政府亦會注資河套、新田以及洪水橋，同時為發展北都大學城預留資金。姚銘認為，政府在全力推進北都建設時，亦要接受立法會及社會監督，訂立清晰、可監察的KPI，確保公帑用得其所。

陳恒鑌：先訂立框架性法例 日後可靈活處理細節

對於北都專屬法例，陳恒鑌認為，若政府選擇先訂立框架性的法例草案，之後再透過附屬法例等方式，處理更多細節，做法亦可取合理。他指有別於一般法例草案，北都專屬法例所應對的並非特定社會問題，而是要應對將來北都發展時，可能會遇到不同甚至新出現的發展問題，立法時保留專屬法例具備靈活性，是應對未來挑戰的關鍵所在。

他又指，國家「十五五」規劃明確提到支持香港建設國際創新科技中心，意味建設北都已是國家規劃下的一部分，而且中央要求香港特區加快建設，因此香港必須快馬加鞭，不失時機地推展北都。