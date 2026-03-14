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「華富邨之父」廖本懷辭世　田北辰：很懷念這位良師益友｜Kelly Online

政情
更新時間：08:28 2026-03-14 HKT
發佈時間：08:28 2026-03-14 HKT

人稱「華富邨之父」的知名建築師廖本懷日前逝世，享年96歲。實政圓桌召集人田北辰表示，對這位相識近二十載的良師益友深感懷念，並讚揚他對社會的貢獻，很懷念這位良師益友。

田北辰今日（14日）於社交平台發文悼念。他憶述，與廖本懷為鄰接近20年，即使對方曾身居政府要職，依然平易近人、毫無架子。廖本懷曾邀請他到家中作客，二人不時交流，又介紹不少社會賢達給他認識，對他的人生與事業發展均很有影響。

實政圓桌召集人田北辰表示，對這位相識近二十載的良師益友深感懷念。資料圖片
實政圓桌召集人田北辰表示，對這位相識近二十載的良師益友深感懷念。資料圖片

田北辰表示，最令他敬佩的，是廖本懷在公共服務領域的卓越貢獻。廖本懷歷任多個與房屋發展相關的重要職位，更是首位華人政務司司長。田北辰指，二人在日常交談中，廖本懷經常提及市民的生活問題，因他會親身到街市買餸，對物價水平的認識絕不遜於樓市走勢，這些都給予他不少啟發。

最後，田北辰再次表達對這位前輩的深切懷念，很懷念這位良師益友。

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廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚

 

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