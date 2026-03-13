香港五年規劃｜律政司成立「五年規劃編制小組」 就「十五五」規劃作更全面及精準部署

律政司再度與清華大學合作，舉行第六期中國法基本原則課程，讓政府律師及私人執業律師有機會進一步了解國家法律體系，確保在履行職責時，準確貫徹「一國兩制」的方針，維護國家安全。

課程涵蓋習近平法治思想

律政司司長林定國於社交平台發文指，本期課程內容涵蓋國家司法制度、民法、刑法、行政法等專門法律知識，以及國家《憲法》和國家安全法，以加深學員對《基本法》和《香港國安法》的理解。課程還會教授國家主席習近平的法治思想和全過程人民民主的概念，以及探討國家發展大局和最新動態。

首份「香港五年規劃」年內完成

林定國表示，昨日閉幕的第十四屆全國人民代表大會第四次會議，通過「十五五」規劃綱要，為國家未來五年發展提出了總體思路、戰略目標及重大舉措。規劃建議明確支持香港更好融入和服務國家發展大局，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，並建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設，加快北部都會區建設。為主動對接國家「十五五」規劃，在行政長官李家超帶領下，政府會全速編製首份「香港五年規劃」，相關工作在今年內完成。

為此，律政司成立了「香港五年規劃編制小組」，就「十五五」規劃作出更全面、精準和細緻的部署，發揮香港法律和爭議解決服務在國家發展中的角色，並在培訓國際法律人才方面積極作為。律政司將致力協助香港法律界把握好國家政策帶來的機遇，提升香港法治優勢，更積極融入和配合國家發展大局，為建設更高水平的法治中國貢獻力量。