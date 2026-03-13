莊雅婷預告10月辦「青年穿越節」 設創業培訓、「古風」體驗︱Kelly Online

現年25歲的民建聯西貢區議員莊雅婷，日前與「富四代」鍾培生訂婚，成為全城熱話，外界關注她如何繼續做好區議員工作。莊雅婷向《星島頭條》表示，希望市民關注她接下來的工作，特別今年10月1日至4日，計劃在將軍澳香港單車館公園的中央草坪舉辦「青年穿越節」活動。

莊雅婷話，去年成功舉辦「大灣區咖啡青年節」，活動吸引超過60個來自大灣區及全國各地的咖啡品牌參與，錄得逾3萬人次入場。今年青年節則聚焦支援青年創業，活動預留名額，讓18至35歲的青年創業者或創業團隊享有優先報名機會。現場會提供創業培訓課程及創業導師指導，協助年輕一代踏出創業第一步。

設「漢服穿越區」 參加者可體驗傳統文化

除了創業元素，活亦融入傳統文化體驗，設有「換裝穿越區」及「潮牌配飾區」。在換裝穿越區，參加者可以租賃唐、宋、明制的成人男女裝漢服，並享用專業的古風妝髮服務，包括盤髮、化妝及髮飾搭配，現場更有攝影師提供拍攝及精修圖片服務。

莊雅婷訂婚後首次出席區議會活動，向傳媒表示「我以前做咩，依家都會繼續做咩」，未來會繼續專注工作及服務西貢區。惟原定由莊雅婷主持，於本周六（14日）舉行的「2026香港青年海洋論壇」於昨日（12日）突宣布延期。

記者：黃子龍

相關新聞：

原定由莊雅婷主持 「2026香港青年海洋論壇」突延期 主辦方致歉未提原因

莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」

大棋盤｜區議員收查詢問婚姻狀態 民政：方便安排地區活動