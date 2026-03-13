Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚

政情
更新時間：12:16 2026-03-13 HKT
發佈時間：12:16 2026-03-13 HKT

人稱「華富邨之父」的知名建築師廖本懷昨（12日）離世，享年96歲。廖本懷於1960年加入政府，曾任屋宇建設處長、房屋署長、房屋司及政務司，參與房屋建設逾25年，任內曾設計馬頭圍邨、和樂邨、福來邨及被譽為「平民豪宅」的華富邨等早期公共屋邨，更在1985年成為港英時代首位華人政務司。

廖本懷自1960年加入屋宇建設委員會，曾任屋宇建設處長、房屋署長和房屋司，任內曾設計馬頭圍邨、和樂邨、福來邨、華富邨等公屋。在1975年，時任房屋署長的廖本懷陪同訪港的英女王伊利沙伯二世到訪剛建成的何文田愛民邨，1985年他出任政務司，是首位華人政務司，1989年退休。

1963年，廖本懷與袁經綿結婚。袁經綿是一位芭蕾舞蹈家，亦為毛妹芭蕾舞學校創辦人、香港著名舞蹈家及舞蹈教育工作者。

在1960年代，廖本懷主張公屋房屋以獨立廁廚設計。在2019年本報曾報道他重遊華富邨，稱昔日徙置區多為數戶共用廁所，易起爭執，又指憶述以往巡視，有居民和他表示「好鍾意華富邨」，因為有獨立廚廁，令他相當有滿足感。

何永賢：對廖本懷辭世感哀痛

房屋局局長何永賢說：「第一次有機會和廖本懷博士見面，是為了房委會50周年拍攝《安居》紀錄片。見面的時候我和同事馬上感受到廖博士對後輩的親切和愛護，大家一談起公共房屋、建築設計和社區規劃，談得很起勁。」

「廖博士不單止為香港開創『居者有其屋計劃』，建立資助出售房屋制度，幫助公屋流轉、基層市民上流。他年輕時也全權負責馬頭圍邨、華富邨等的整個項目發展，讓公屋的設計更注重公共空間、配套設施及與自然環境融合。廖博士的公共房屋工作歷程，對我們整個團隊都很有啓發。我們會以廖博士為榜樣，在公屋設計上盡心盡力、積極有為。」

「我對廖本懷博士的辭世感到非常哀痛，謹代表房屋局、房委會及房屋署，向他的家人致以深切慰問。」

房屋局局長何永賢去年在農曆新年兼元宵佳節，曾到訪廖本懷家中拜年。

