兩會2026｜ 何敬麟 : 香港籌備「5年規劃」要一併了解廣東省及澳門規劃 取長補短共同發展

兩會期間，政府工作報告提出要求提升港澳依法治理效能，未來兩個姊妹城市更要深化粵港澳大灣區合作或越來越多合作。澳門全國人大代表、澳門立法會議員何敬麟在北京接受《星島》專訪時稱，粵港澳大灣區潛力無限，未來必定要更緊密合作，未來會成為全世界最大、最有活力、最強的經濟體。至於香港將籌備自身的「5年規劃」，他認為要仿效澳門，既要對接國家「十五五」規劃，亦要了解廣東省及澳門規劃，不能閉門造車，才可取長補短共同發展。

國家要求港澳提升依法治理效能 何敬麟 : 不代表港澳政府工作不行

國家要求港澳提升依法治理效能，何敬麟認為不代表港澳政府工作不行，舉例澳門回歸27年，外部環境、國家演變、設立大灣區，人工智能發展等都有所不同，特區政府必須跟上時代步伐，加強管理效能、水平，不停地改革，縱然澳門有些地方的確有滯後，例如是法律，未來立法會及行政部門都要努力一些，相互配合及支援，加快訂立與時並進的法律。

國家在政府工作報告中提出的要求 是鞭策的動力

他續稱，未來要以行政主導為原則去提升整個政府、管理班子的治理效能，形容每一次提升，不代表沒有第二次的提升，永遠都追求一個更好、更高效的政府，相信是所有市民的期望，國家在政府工作報告中提出的要求，是鞭策的動力，大家都有責去做好。

至於粵港澳大灣區，他指雖然疫情後仍有很多壁壘未突破，慢慢再起步，但現在大灣區GDP已達到15萬億元，已高於南韓，如果未來能充分結合粵廣澳大灣區優勢、更協調地發揮潛能，得出來的成果才是國家主席習主席當初謀劃大灣區時想見到的事。

「十五五」規劃中，要求深化琴澳一體化發展、設立大學城，澳門亦擬擴大機場發展，增加前置貨站等，與香港部分規劃相似。何敬麟解釋，香港有北部都會區與河套發展，地方較琴澳大、建設時間長，澳門與橫琴聯動一體化，一個是廣東東岸，一個是廣東西岸，相信之間一定有競爭，沒有競爭那有進步，但亦會有互補和幫助。

另外，澳門特區政府今年擬出台第3個「5年規劃」，以對接國家「十五五」規劃，何敬麟稱，不相信香港特區政府現在才想未來5年規劃，只是過往沒有一套很完整地寫出來的計劃，形容這是融合的過程，只是澳門特區政府早了一點時間去做。

預計澳門「5年規劃」將於今年暑假推出

他續稱，澳門發展離不開祖國，不會自己做自己的事，因此要做好澳門第3個「5年規劃」，不只是廣泛諮詢、凝聚共識，除了照顧市民需要，更要與粵港澳大灣區其他城市合作，包括了解廣東「十五五」的規劃銜接港澳部分，對接國家和廣東，亦要了解香港的規劃，才可充分地取長補短，幫助自己發展，又照顧粵港澳大灣區發展才是核心。

至於《施政報告》與「5年規劃」的角色定位，他預計澳門的「5年規劃」今年暑假推出，而新一份《施政報告》要到11月才發表，但說明今年發展方向的《施政報告》已於去年發表，不能說那一份才是「大婆」，而是願景和任務的分別，透過每年的任務去達成5年的願景。

記者：郭詠欣 北京報道