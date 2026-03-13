兩會2026︱羅奕龍 : 澳門推「旅遊+醫療」模式漸成形 可與香港合作將優質醫療資源向世界推廣

「十五五」規劃當中提到，要深化粵港澳合作。全國政協、澳門衛生局局長羅奕龍在北京接受訪問時稱，大灣區不同城市都有不同優勢，澳門近年在推動「旅遊+醫療」模式逐漸成形，未來可以探討與香港合作，共同將大灣區優質醫療資源向世界更好傳播和推廣。

香港科技創新有優勢 澳門在健康、養生等方面亦有自己定位

他續稱，香港在科技創新方面相對有優勢，澳門在健康、養生、保健方面都有自己定位，即是要做到「一中心、一平台、一基地」，認為大灣區城市之間可以做更多的合作，例如北京協和醫院澳門醫學中心近年落成，相信澳門每年有4000多萬旅客，可以做更多保健養生方面的服務。

羅奕龍稱澳門近年在推動「旅遊+醫療」模式逐漸成形，未來可以探討與香港合作，共同將大灣區優質醫療資源向世界更好傳播和推廣。

北京協和醫院澳門醫學中心近年落成，澳門每年有4000多萬旅客，可做更多保健養生方面的服務。北京協和醫院澳門醫學中心fb

而為了推動「十五五」規劃中深化琴澳一體化的工作，他指國家給予澳門醫療人員非常好的政策，澳門醫療人員符合一定的資歷，可以在橫琴不用做任何考核，就可以直接行醫，但業界認為某些程序相對繁複，於今年兩會期間，提出希望可在程序上進一步簡化，據了解廣東省部門都相當支持，希望可推動澳門醫療人員更好去橫琴、大灣區內服務。

另外，澳門衛生局仁伯爵綜合醫院與廣州醫科大學附屬第一醫院橫琴醫院，在橫琴建立「琴澳聯合專科門診」，以肺科及感染科為起點，建立兩院共同評估機制和設立聯合專科門診。他指至今門診效果非常好，兩地醫療人員可根據各自地方優勢及經驗，共同為居民服務，成效理想，認為關鍵在於過去數年，澳門都在推動醫療人員往來、執業便利措施、信息互動等工作，未來希望有序地擴大醫療服務、醫療衛生範疇規則銜接及機制對表，令琴澳可以一體化發展。

記者：郭詠欣 北京報道