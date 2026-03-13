Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱羅奕龍 : 澳門推「旅遊+醫療」模式漸成形 可與香港合作將優質醫療資源向世界推廣

政情
更新時間：08:05 2026-03-13 HKT
發佈時間：08:05 2026-03-13 HKT

「十五五」規劃當中提到，要深化粵港澳合作。全國政協、澳門衛生局局長羅奕龍在北京接受訪問時稱，大灣區不同城市都有不同優勢，澳門近年在推動「旅遊+醫療」模式逐漸成形，未來可以探討與香港合作，共同將大灣區優質醫療資源向世界更好傳播和推廣。

香港科技創新有優勢  澳門在健康、養生等方面亦有自己定位

他續稱，香港在科技創新方面相對有優勢，澳門在健康、養生、保健方面都有自己定位，即是要做到「一中心、一平台、一基地」，認為大灣區城市之間可以做更多的合作，例如北京協和醫院澳門醫學中心近年落成，相信澳門每年有4000多萬旅客，可以做更多保健養生方面的服務。

羅奕龍稱澳門近年在推動「旅遊+醫療」模式逐漸成形，未來可以探討與香港合作，共同將大灣區優質醫療資源向世界更好傳播和推廣。
羅奕龍稱澳門近年在推動「旅遊+醫療」模式逐漸成形，未來可以探討與香港合作，共同將大灣區優質醫療資源向世界更好傳播和推廣。
北京協和醫院澳門醫學中心近年落成，澳門每年有4000多萬旅客，可做更多保健養生方面的服務。北京協和醫院澳門醫學中心fb
北京協和醫院澳門醫學中心近年落成，澳門每年有4000多萬旅客，可做更多保健養生方面的服務。北京協和醫院澳門醫學中心fb

而為了推動「十五五」規劃中深化琴澳一體化的工作，他指國家給予澳門醫療人員非常好的政策，澳門醫療人員符合一定的資歷，可以在橫琴不用做任何考核，就可以直接行醫，但業界認為某些程序相對繁複，於今年兩會期間，提出希望可在程序上進一步簡化，據了解廣東省部門都相當支持，希望可推動澳門醫療人員更好去橫琴、大灣區內服務。

另外，澳門衛生局仁伯爵綜合醫院與廣州醫科大學附屬第一醫院橫琴醫院，在橫琴建立「琴澳聯合專科門診」，以肺科及感染科為起點，建立兩院共同評估機制和設立聯合專科門診。他指至今門診效果非常好，兩地醫療人員可根據各自地方優勢及經驗，共同為居民服務，成效理想，認為關鍵在於過去數年，澳門都在推動醫療人員往來、執業便利措施、信息互動等工作，未來希望有序地擴大醫療服務、醫療衛生範疇規則銜接及機制對表，令琴澳可以一體化發展。

記者：郭詠欣 北京報道

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
3分鐘前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
17小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
23小時前
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
影視圈
11小時前