100名公僕獲頒嘉許狀 楊何蓓茵冀全體公務員主動了解「十五五」規劃內容

政情
更新時間：17:45 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-12 HKT

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（12日）在政府總部頒發嘉許狀，予來自不同政策局及部門有傑出工作表現的公務員，以及在參與或推動義工服務方面有卓越表現和貢獻的部門義工隊及人員。楊何蓓茵致辭時衷心祝賀各得獎者，並感謝他們在工作崗位及義工服務中，充分展現竭誠服務市民的精神，為整個公務員團隊樹立優秀典範。行政長官李家超約下午4時45分親臨嘉許狀頒發典禮。

楊何蓓茵表示，今年公務員事務局局長嘉許狀計劃共有100名公務員獲獎，來自39個政策局和部門，涵蓋55個不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系。

現時獲嘉許狀即可參加旅行獎勵計劃

楊何蓓茵續指，當局自2024年優化公務員事務局局長嘉許狀的安排，過往獲獎者要連續服務滿20年或以上，方可參與「長期優良服務旅行獎勵計劃」，現時獲嘉許狀即可參加。今年度共有16位年資未滿20年的公務員獲獎，當中最短年資僅為8年，反映部門樂於給予年資較淺的員工具挑戰性的工作，並樂於表揚當中的出色表現，起了鼓勵與示範的作用。

楊何蓓茵表示，為肯定員工工餘時積極參與義工服務、身體力行關心社會，當局於2024年推出「公務員義工嘉許計劃」。今年共有435位義工獲得個人獎項，人數較上一屆增加三成；義工服務總時數達53,000小時，較上一屆增加11,000小時，數字凸顯公務員對義工服務的投入與熱誠不斷提高。

她特別提到，2025年是公務員義工服務成果豐盛的一年。在去年11月至12月圓滿舉行的全運會及殘奧會中，超過3,200名公務員義工積極參與，佔整體全運會義工五分之一，成為義工服務中堅力量，形容以實際行動服務國家體育盛事，充分展現公務員熱心服務社會和勇於擔當的精神。

「十五五」規劃對公務員團隊工作具指導作用

今年是國家「十五五」規劃開局之年。楊何蓓茵表示，「十五五」規劃為國家和香港未來五年定下發展藍圖，對公務員團隊工作有直接指導作用。特區政府將會編制對接「十五五」規劃的相關規劃。她期望全體公務員主動了解「十五五」規劃重要內容，積極思考如何結合自身工作，為香港對接國家規劃作出貢獻，讓香港更好融入和服務國家發展大局。

記者：黃子龍
攝影：葉偉豪

