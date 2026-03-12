兩會每日精華｜全國人大閉幕 通過「十五五」規劃綱要草案 趙樂際：努力實現良好開局

十四屆全國人大四次會議下午在北京人民大會堂閉幕，國家主席習近平等領導人出席。2000多位全國人大代表先後就政府工作報告、「十五五」規劃綱要等進行表決。其中由國務院總理李強發表的政府工作報告，在2759票贊成，1票反對，2票棄權下，高票通過。去年同樣只有1票反對。

備受關注的「十五五」規劃綱要草案，同樣高票通過：贊成有2758票，另有1票反對，2票棄權。正式通過後，這份綱要將成為未來五年中國社會經濟發展的總方向及路綫圖。

至於最高人民法院工作報告，及最高人民檢察院工作報告，同樣獲得通過，反對票分別為44票及23票。會議又表決通過了生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法三部法律。

趙樂際：實施「五年規劃」具有重大意義

全國人大委員長趙樂際在閉幕會上表示，本次會議堅持發揚民主、集思廣益，是一次凝心聚力、團結奮進的大會。

他特別提到，制定和實施五年規劃，是中國共產黨治國理政一條重要經驗，是中國特色社會主義制度一個重要政治優勢。實施好「十五五」規劃綱要具有重大意義。要準確把握「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、重要原則、目標任務、政策舉措，努力實現「十五五」良好開局。

他又寄語人大代表要忠實代表人民利益和意志，依法履職盡責，密切聯繫群眾，在崗位上建功立業、作出貢獻。

記者：郭詠欣 北京報道