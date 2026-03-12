兩會2026｜首份「香港五年規劃」今年內完成編製 李家超：展現香港新擔當

十四屆全國人大四次會議今午（12日）在北京人民大會堂閉幕，全國人大會議表決通過關於「十五五」規劃綱要決議。行政長官李家超今日（12日）在社交平台發文，表示衷心感謝中央在多個重要範疇支持香港鞏固提升競爭優勢，更好融入和服務國家發展大局。

《十五五規劃綱要》是國家未來五年經濟和社會發展行動綱領

李家超指，《十五五規劃綱要》是國家未來五年經濟和社會發展的藍圖和行動綱領，提出期內的主要目標包括高質量發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提高、進一步全面深化改革取得新突破、社會文明程度明顯提升、人民生活品質不斷提高、美麗中國取得新的重大進展，以及國家安全屏障更加鞏固。香港特區對此深感鼓舞，定當主動對接《十五五規劃綱要》，為進一步全面深化改革、推進中國式現代化貢獻香港力量。

衷心感謝國家對香港的堅定支持和關懷

李家超表示衷心感謝國家對香港的堅定支持和關懷，在《十五五規劃綱要》提出多項促進香港長期繁榮穩定以及深化粵港澳大灣區建設的內容。他會領導特區政府切實履行第一責任人的角色，團結社會各界積極配合和主動對接國家「十五五」規劃。特區政府會通過構建系統性的政策框架，對重點發展領域作出更全面、更精準、更細緻的戰略部署，並制定具宏觀性、戰略性、前瞻性的首份「香港五年規劃」。而各政策局早前按他的指示所成立預備小組現已轉為「香港五年規劃編制小組」，會全速編製香港五年規劃，並在今年內完成有關工作。

李家超續指，為確保編制工作順利進行，他會主導有關工作，並由政制及內地事務局主責，各司局長全力推動、共同參與。他深信只要大家上下一心、群策群力，首份「香港五年規劃」必會成為引領香港開創新局面、實現新飛躍的行動指南，為香港長期繁榮穩定奠定更堅實的基礎，在融入和服務國家發展大局的征程中展現香港的新擔當、新作為。

對接國家「十五五」規劃的首份「香港五年規劃」將影響深遠

李家超指，對接國家「十五五」規劃的首份「香港五年規劃」將影響深遠，是香港特區共同的行動綱領，會勾勒香港在未來五年的發展願景、核心目標、重點領域和重大舉措，為香港社會經濟和民生發展提供清晰的指引，推動香港更好融入和服務國家發展大局。他續指，「香港五年規劃」為香港帶來最直接的得益，源於其背後國家發展的強大支撐。國家作為世界第二大經濟體的綜合實力，為香港提供龐大的市場動力和發展機遇；國家在創新科技、人工智能、大數據、基礎設施建設等領域的發展躍居全球領先地位，香港可藉助國家的產業生態和發展，實現自身新興產業的跨越式發展。如在金融領域方面，香港可依託國家推動人民幣國際化的戰略，強化全球離岸人民幣業務樞紐功能，通過優化互聯互通等鞏固和提升國際金融中心地位；在創科領域方面，香港可通過「北部都會區」建設加快產學研協同轉化；在產業升級領域方面，香港亦可在融入「人工智能+」等國家戰略中，為香港的傳統優勢產業賦能，在新一輪科技革命和產業變革中壯大發展自身的新質生產力。

《十五五規劃綱要》堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」

《十五五規劃綱要》明確表示要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，落實「愛國者治港」原則，提升香港依法治理效能，促進香港經濟社會發展，發揮香港背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用。李家超指《十五五規劃綱要》支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能，支持香港建設國際創新科技中心，深化國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心、中外文化藝術交流中心建設。《十五五規劃綱要》更首度加入支持香港構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心，亦明確支持香港加快北部都會區建設和打造國際高端人才集聚高地。

香港定必抓緊機遇主動對接國家戰略要求

李家超強調，香港定必抓緊機遇主動對接國家戰略要求，切實把中央賦予香港的新定位、新功能和新任務轉化為推動香港經濟高質量發展和改善民生的實際成果。北部都會區是香港重要的戰略發展區域，特區政府正加快推動北部都會區發展，通過片區開發、優惠政策包等創新合作模式，多措並舉，吸引更多龍頭企業落戶，將這片與內地山海相連的土地轉化為香港經濟發展的新引擎。

李家超又指出，《十五五規劃綱要》指出要加強香港與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利香港居民在內地發展和生活政策措施，並有序推進香港與內地金融市場互聯互通。《十五五規劃綱要》首度明確提出，要深化與內地產學研創新協同，持續推動重點領域合作實現突破，促進港口、機場和軌道交通協同發展，推進港深西部鐵路前期工作，高質量建設河套等重大合作平台，並健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制，支持香港深度參與高質量共建「一帶一路」，發揮專業服務優勢協助企業「走出去」，發揮香港在中西文明交流互鑒中的重要窗口作用。

已成立「內地企業出海專班」

香港在「一國兩制」下擁有內聯外通的優勢，李家超表示香港會全力發揮國際化、市場化的特質，推動與內地互聯互通。特區政府已成立「內地企業出海專班」，對接內地蓬勃發展的生產力、香港國際知名的專業服務、環球買家的殷切需求，攜手優質企業「走出去」、把國際資金「引進來」，扎實推動經濟高質量發展。在粵港澳大灣區建設方面，特區政府會積極主動對接相關平台建設，持續深化與大灣區城市的規則銜接、機制對接，推動創新要素跨境便捷流動。

十四屆全國人大四次會議亦通過了《國家發展規劃法》，首次從頂層設計上就國家發展規劃進行專門立法，為制訂規劃提供剛性的法律基礎。《國家發展規劃法》就國家支持香港主動對接國家發展規劃作了原則規定，明確國家堅持「一國兩制」方針，支持香港特別行政區主動對接國家發展規劃，融入和服務國家發展大局，充分體現中央大力支持香港對接國家發展規劃，為香港更好融入和服務國家發展大局提供堅實法律保障，有利於香港更好發揮「一國兩制」下的獨特優勢，並與國家整體發展戰略進行深度對接，實現以「香港所長」服務「國家所需」，讓香港更好融入和服務國家發展大局。

另外，今年是國家「十五五」開局之年，亦是香港邁向由治及興的關鍵之年。李家超表示在國家「十五五」規劃的有力支持下，會持續鞏固提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，開創香港高質量發展新局面，更好融入和發展國家發展大局，為國家強國建設、民族復興偉業貢獻香港力量。