兩會2026｜董經緯：各種反中亂港勢力倘威脅國家安全 需打擊和懲治

政情
更新時間：16:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-12 HKT

十四屆全國人大四次會議今（12日）在人民大會堂舉行閉幕會。全國人大代表、中央駐港國安公署署長董經緯表示，香港國家安全的法律體系進一步的完善、維護國家安全的執行機制進一步順暢，所以香港目前國家安全形勢比較穩定、總體可控、發展情況很好。至於近期多宗涉國安案件正在審理，他指社會要相信法律，並強調各種反中亂港勢力，如果威脅到國家安全都需要打擊和懲治。

董經緯：國家安全人人有責 共同維護香港法治環境及國安

董經緯又稱，未來5年香港在維護國家安全方面任務很重，包括建立新安全格局、保障香港特區新發展格局等，更要加強《國安法》的宣傳工作，讓全社會進一步重視國家安全，強調國家安全人人有責，要共同維護好香港的法治環境、國家安全，助推香港進一步發展和進一步開放。

記者：郭詠欣 北京報道
攝影：郭詠欣、劉駿軒

