兩會2026｜董經緯：各種反中亂港勢力倘威脅國家安全 需打擊和懲治
更新時間：16:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-12 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-12 HKT
十四屆全國人大四次會議今（12日）在人民大會堂舉行閉幕會。全國人大代表、中央駐港國安公署署長董經緯表示，香港國家安全的法律體系進一步的完善、維護國家安全的執行機制進一步順暢，所以香港目前國家安全形勢比較穩定、總體可控、發展情況很好。至於近期多宗涉國安案件正在審理，他指社會要相信法律，並強調各種反中亂港勢力，如果威脅到國家安全都需要打擊和懲治。
董經緯：國家安全人人有責 共同維護香港法治環境及國安
董經緯又稱，未來5年香港在維護國家安全方面任務很重，包括建立新安全格局、保障香港特區新發展格局等，更要加強《國安法》的宣傳工作，讓全社會進一步重視國家安全，強調國家安全人人有責，要共同維護好香港的法治環境、國家安全，助推香港進一步發展和進一步開放。
記者：郭詠欣 北京報道
攝影：郭詠欣、劉駿軒
最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
2026-03-11 16:49 HKT