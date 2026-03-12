兩會2026｜陳帆 : 看到「十五五」規劃內容 對港未來充滿信心 沈豪傑對北都發展充滿期望
更新時間：15:46 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:46 2026-03-12 HKT
十四屆全國人大四次會議今午（12日）在北京人民大會堂閉幕，多名港區人大代表均稱，因應「十五五」規劃的出台，對香港未來充滿信心，對北部都會區發展充滿期望。
港區人大代表陳帆表示，今年議程非常豐富，每晚都要做好準備才能掌握內容，今天能表決審議各項議程，感到如釋重負，看到「十五五」規劃的內容，更對香港未來充滿希望，希望香港繼續努力做得更好。
港區人大代表冼漢迪表示，「十五五」規劃談及很多科創未來，給予香港自身「5年規劃」一個藍圖，相信將來人工智能、未來科技等都會大有所為，一樣對香港未來充滿信心。
港區人大代表沈豪傑指國家首次將北部都會區，以及深港西部鐵路，都納入「十五五」規劃當中，自己作為元朗區居民，感到十分興奮，他對未來香港發展充滿信心，對北都發展更是充滿期望。
記者：郭詠欣 北京報道
