Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026｜陳帆 : 看到「十五五」規劃內容 對港未來充滿信心 沈豪傑對北都發展充滿期望

政情
更新時間：15:46 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:46 2026-03-12 HKT

十四屆全國人大四次會議今午（12日）在北京人民大會堂閉幕，多名港區人大代表均稱，因應「十五五」規劃的出台，對香港未來充滿信心，對北部都會區發展充滿期望。

港區人大代表陳帆表示，今年議程非常豐富，每晚都要做好準備才能掌握內容，今天能表決審議各項議程，感到如釋重負，看到「十五五」規劃的內容，更對香港未來充滿希望，希望香港繼續努力做得更好。

港區人大代表陳帆（右）。郭詠欣攝
港區人大代表陳帆（右）。郭詠欣攝
港區人大代表冼漢迪（右）。郭詠欣攝
港區人大代表冼漢迪（右）。郭詠欣攝
港區人大代表沈豪傑。郭詠欣攝
港區人大代表沈豪傑。郭詠欣攝

港區人大代表冼漢迪表示，「十五五」規劃談及很多科創未來，給予香港自身「5年規劃」一個藍圖，相信將來人工智能、未來科技等都會大有所為，一樣對香港未來充滿信心。

港區人大代表沈豪傑指國家首次將北部都會區，以及深港西部鐵路，都納入「十五五」規劃當中，自己作為元朗區居民，感到十分興奮，他對未來香港發展充滿信心，對北都發展更是充滿期望。

記者：郭詠欣 北京報道

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
3小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前