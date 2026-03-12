Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱凌友詩 : 行政主導最重要是效率 倡特區政府仿效人大代表開會「速度」吸納民意

更新時間：08:10 2026-03-12 HKT
發佈時間：08:10 2026-03-12 HKT

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥在兩會期間提出，行政主導不是行政長官一個人的事，而是整個社會的共同責任。新任全國港澳研究會副會長凌友詩表示，行政主導最重要是效率，認為落實愛國者治港後，特區政府近年工作非常有成效，「再給我們十年，香港不得了，必會成為國家的珍珠」。她認為市民可以給予政府意見，由政府主導推行政策，就是市民對行政主導的責任，又指特區政府諮詢架構效率不足，應仿效人大代表開會的「速度」去吸納民意。

行政主導是一個體制框架  要思考如何去用好它

她認為香港過往浪費了約25年時間原地踏步，自設立《港區國安法》後，香港恢復了全球競爭力、世界集資第一，世界的排名不斷有好成績，這正是行政主導帶出來的效率。而國家不只要求香港堅持，更要完善行政主導，她解釋是政府在施政時，要做的諮詢程序、針對市民的考慮等，形容行政主導是一個體制框架，要思考如何去用好它，而非急速地推出令市民難以執行的一些決策。

她更舉例，在兩會期間若下午開會審議議案，有關當局翌日已發簡報總結各代表的發言內容，重要事項會再與代表聯絡，又或發信感謝稱正考慮將代表的建議納入內容等，這正是國家的進步。她認為這種速度、接納由下而上的意見，以支援政府，再由政府擔當一個主導的角色，正是行政主導要做的事。

香港有很多諮詢架構，她指自己曾出任公職，但很多時討論完一件事，就沒有延續，委員又沒有撰寫建議的機制，有些連會議紀錄都沒有完全紀錄所有委員的發言等，認為當局必須完善這個機制，令到好的意見可充分反映出來，並將基層治理扣上去，更好地收集民意，讓市民參與行政主導的工作。

記者：郭詠欣 北京報道

