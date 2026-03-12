兩會2026︱凌友詩：深信兩岸統一不會太遙遠

在北京，政府工作報告涉台表述上，對於「台獨」分裂勢力，由去年的「堅決反對」升級為「堅決打擊」。在台灣出生的港區全國人大代表、中國和平統一促進會香港總會常務副會長凌友詩，接受《星島》訪問時稱，「打擊台獨」不是今年才出現，而是延續近年政策表述脈絡，且國家正漸進式推動統一，深信兩岸統一不會太遙遠，現在應從多方面推動台灣島內的愛國教育，以免統一來得太快，大家還未準備好。

政府工作報告「堅決打擊台獨」 凌友詩 : 對「台獨」份子及國際宣示

凌友詩續解釋，國家要在今年政府工作報告寫明「堅決打擊台獨」，除了更明確國家的立場，亦是對島內「台獨」頑固份子、軍方一種宣示，「如果台灣軍方支援『台獨』、幫『台獨』打仗，國家就會堅決打擊」，同時更是對國際宣示，尤其是美國及日本這些暗中支持「台獨」的國家。

她認為目前統一的難題，卡在國際形勢之內，台灣領導人賴清德可以苟延殘喘，正是藉著美國、日本等地緣政治來生存，而賴本身沒有任何「台獨」的論述，「完全沒有招數」，可以說「台獨」已是強弩之末。

報告又提到，深化兩岸交流合作和融合發展，共同傳承弘揚中華文化，落實台灣同胞享受同等待遇政策。凌友詩稱，國家一直給予台灣同胞很多待遇，歡迎他們來讀書、經商、就業等，好像媽媽般呵護，現在要落實與國民同等待遇，背後是有很強的法理意義，即國家已視台灣同胞為國民的一份子，不再有特別的區分，可以用到國家的公共資源。

至於如何增進台灣同胞對中華民族的歸屬感，她認為應替台灣撰寫教科書，讓學生及市民更了解中國歷史及民族史，但很遺憾國民黨馬英九執政時，沒有修改「台獨」的課綱，希望日後國民黨執政可以有一個契機，讓台灣同胞更好去了解祖國的發展。她亦提倡目前可從民間做起，推動不同的讀四書五經班、書法班、國畫班等，讓中華文化在島內先興盛起來。

近年不少台灣網紅到內地交流後被攻擊，凌友詩坦言明白他們的心情，自己都被制裁，這是很傷感的事，但認為大家心裡都是有正確的信念，表達出來的都是正確的事，只要他們願意來內地都表示歡迎。

被問到如何看整個台海局勢，她直指美國總統特朗普搞到世界大亂，國際法已近乎瓦解，幸運是國家無論在軍事或外交方面已足夠強大，相信連美國都不敢輕易來犯。

她相信就算今天國家要武統台灣，美國或周邊國家都不敢出兵，亦未必能打嬴國家，但國家是最不希望武統，因為國家最關心是台灣人民的性命財產，是一個愛民的政府，只會漸進式推動大家的連結，推動和平統一。她亦相信借助年底在國內舉行的亞太經合組織會議，國民黨主席鄭麗文很有機會與國家高層官員會面，但要看鄭的智慧。



記者：郭詠欣 北京報道