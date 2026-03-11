兩會每日精華｜全國政協閉幕 王滬寧：為「十五五」開局起好步 凝聚人心及智慧

全國政協十四屆四次會議早上在北京人民大會堂舉行閉幕會，國家主席習近平等領導人出席。會議通過全國政協常委會工作報告、提案工作情況等報告，並在2057票贊成、1票反對下，表決通過政治決議，其中提到全國政協會堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，堅定不移推進祖國統一大業等。

政協要服從同服務於「十五五」發展大局 開好局、起好步

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發表講話，指會議期間全體委員認真討論政府工作報告、「十五五」規劃綱要草案和其他報告。

他強調，政協要服從同服務於「十五五」發展大局，團結引領各黨派團體和各族各界人士，為「十五五」開好局、起好步，廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

王滬寧又強調，政協要聚焦經濟社會發展中的重大問題，進行前瞻性研究和戰略性思考，提出有價值、有分量的意見和建議，努力做到「察形勢之變、識問題之要、謀管用之策」；多建「利民之言」，多做「惠民之事」，推動現代化建設成果，造福全體人民。

今年的全國政協會議會期七日，較去年多一日。十四屆全國人大四次會議就會在明日( 12日 )下午閉幕。2000多名全國人大代表屆時會對政府工作報告、「十五五」規劃綱要，以及生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法等草案，進行表決。

記者：郭詠欣 北京報道