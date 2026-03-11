大棋盤︱中東局勢緊張 揭港府無派包機原因

美國聯同以色列自2月底開始攻打伊朗，中東局勢火速升溫，多個周邊國家受戰事波及，區內不少機場停運，大批港人滯留阿聯酋杜拜等地。特區政府早前收到大量查詢個案，更有人呼籲政府安排專機協助港人返港。不過，據聞政府經過研判後，查詢個案其實不少屬當地工作、生活的港人，未有回港打算或需求，因此把重點放在與中東航空公司協調，爭取機位返港，加上中東航班陸續恢復，目前已有足夠運力讓有需要人士回港。

入境處接830中東港人查詢 逾半安全離開

中東局勢動盪，歐洲多國近日紛紛出動包機撤僑，日本、新加坡亦派包機接公民回國，因此亦有意見提出，特區政府應安排包機接載港人。戰事開打以來，本港入境處接獲約830名身處中東港人查詢，數字聽起來甚多，但超過一半已安全離開當地，剩餘仍在當地的港人之中，也有約200人表明不需要政府提供協助，反映緊急求助個案並不多。

有政府中人表示，有關個案以查詢為主，例如了解返港航班恢復情況、政府可提供哪些協助等，而非求助個案，不少港人長期在杜拜工作、生活，判斷過後或認為毋須撤離。特區政府雖未有安排包機，但近日持續與阿聯酋航空等作出安排，讓有特別需要的港人，例如長期病患、孕婦及幼童盡快乘坐直航航班回港，並派人前往杜拜機場提供支援，協助香港市民理順離境安排，並爭取在航空情況許可下，盡快恢復更多回港航班。

政府助有需要人士預留機位

港人目前可自行買機票回港，筆者昨晚瀏覽阿聯酋航空網站，仍可購買到周三打後從杜拜返港的航班，經濟艙價錢約6000港元；從多哈返港航班亦已恢復，周三經濟艙航班盛惠約7000多元，意味只要想回香港，提前一天仍可買到機票，價格亦穩定，沒出現「天價」機票。

據了解，政府曾協助滯留當地老人家和小朋友等一家大小預留機位，雖然市民可在網上自行買機票，但只要有需要，政府亦會提供協助，主要是幫助不熟悉網上購票操作的港人順利買飛。今次戰事，政府駐杜拜辦事處亦有角色，例如留守機場協助港人順利完成登機手續等。

政界：推動航班恢復更方便 毋須勞師動眾包機

有政界人士認為，政府推動中東航空公司恢復往來杜拜與香港航班，既方便滯留當地的港人，同時毋須勞師動眾、耗費安排包機，形容是更靈活和實際的安排。事實上，中東航空公司更了解最新局勢發展，並與當地機場有緊密聯繫，而在「地頭」調動航班亦較為便捷。

熟悉中東的香港總商會諮議會成員林健鋒表示，特區政府已盡最大努力「攞機位」，「唔主動爭取可能真係唔預畀你」。他說早前收到滯留中東的港商求助，他們近日已悉數安全回港，也有些商界人士仍須在當地工作，無打算返港，加上局勢近日稍為緩和，生活、食品、物資未受太大影響，寧願靜觀其變。

聶風