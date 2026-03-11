兩會2026︱張志剛：香港「五年規劃」須結合實際情況 計劃經濟或自由經濟非二元對立

國家支持港澳主動對接國家發展規劃，融入及服務國家發展大局，因此香港特區政府將會制定首份屬於香港的「5年規劃」。在北京出席兩會會議的全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，香港的「5年規劃」必須結合香港實際情況去推進，且計劃經濟及自由經濟非二元對立，為了向人民、市民負責，不能讓市場導向將經濟資源指向其他國家或地區。

五年規劃須結合香港實際情況

他表示，國家發展經歷與香港不同，國家由計劃經濟開始，亦擁有比較多的生產資源，香港雖然過去有做規劃，但不是以5年地進行，並且集中於開支、政府工作等方面，即是醫療、教育、房屋，當中以房屋最為明顯，有10年建屋計劃等。

他續稱，香港在經濟發展方面，政府比較有局限，不是做太多規劃，但也不是完全沒有，例如香港金融市場發展、工業化發展都有做，但都不是以5年為時限去規劃，因此之後香港要對接好國家的5年規劃，就要結合實際情況去做。

市民無界限 管治有界限

被問到推動香港「5年規劃」，會否令外界誤以為香港變成「計劃經濟」，他指世界各經濟體系已不是二元對立，不是說只有計劃經濟或自由經濟，有些政府採主動規劃的做法，到完全自由主義的經濟，中間仍有很多形態，舉例新加坡都很多規劃，不是完全市場導向的經濟。

他更稱，現在全球都有一個矛盾，市場是沒有界限的，但城市或國家管治有界限，不可能市場的「無形之手」，將所有經濟資源指向某些國家或地區時，國家就要接受這個客觀現實。他坦言，如果政治及管治上有界限，一個政府為了對國家人民負責，就不可以將所有事交到「無形之手」去做。

記者：郭詠欣 北京報道