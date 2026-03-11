Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱張志剛：香港「五年規劃」須結合實際情況 計劃經濟或自由經濟非二元對立

政情
更新時間：07:15 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:15 2026-03-11 HKT

國家支持港澳主動對接國家發展規劃，融入及服務國家發展大局，因此香港特區政府將會制定首份屬於香港的「5年規劃」。在北京出席兩會會議的全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，香港的「5年規劃」必須結合香港實際情況去推進，且計劃經濟及自由經濟非二元對立，為了向人民、市民負責，不能讓市場導向將經濟資源指向其他國家或地區。

五年規劃須結合香港實際情況

他表示，國家發展經歷與香港不同，國家由計劃經濟開始，亦擁有比較多的生產資源，香港雖然過去有做規劃，但不是以5年地進行，並且集中於開支、政府工作等方面，即是醫療、教育、房屋，當中以房屋最為明顯，有10年建屋計劃等。

他續稱，香港在經濟發展方面，政府比較有局限，不是做太多規劃，但也不是完全沒有，例如香港金融市場發展、工業化發展都有做，但都不是以5年為時限去規劃，因此之後香港要對接好國家的5年規劃，就要結合實際情況去做。

全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，香港的「5年規劃」必須結合香港實際情況去推進。
全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，香港的「5年規劃」必須結合香港實際情況去推進。

市民無界限 管治有界限

被問到推動香港「5年規劃」，會否令外界誤以為香港變成「計劃經濟」，他指世界各經濟體系已不是二元對立，不是說只有計劃經濟或自由經濟，有些政府採主動規劃的做法，到完全自由主義的經濟，中間仍有很多形態，舉例新加坡都很多規劃，不是完全市場導向的經濟。

他更稱，現在全球都有一個矛盾，市場是沒有界限的，但城市或國家管治有界限，不可能市場的「無形之手」，將所有經濟資源指向某些國家或地區時，國家就要接受這個客觀現實。他坦言，如果政治及管治上有界限，一個政府為了對國家人民負責，就不可以將所有事交到「無形之手」去做。

記者：郭詠欣 北京報道

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
14小時前
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
21小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 伊官員：不會與美國進行任何談判｜持續更新
即時國際
1小時前
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
9小時前
24歲本地大學男生涉「按揭預付費」電話騙案被捕。蔡楚輝攝
24歲大學生為800元酬勞 替假冒律師行詐騙集團收50萬騙款 當場被捕
突發
17小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
12小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
14小時前
第27期六合彩今晚（3月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
10小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
18小時前