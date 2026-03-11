兩會2026︱「十五五」規劃出台 港區政協紛獻計 主動對接國家發展

今年全國兩會「重頭戲」之一，是「十五五」規劃正式出台，而香港更要做好主動對接，除了港澳部分，有港區全國政協委員建議香港可助力國家其他發展，包括擴大現有跨境電子商務零售進口商品清單，以促進國內消費；推廣大灣區居民身份證，增加兩地人流；為內地探索「沙盒監管」提供意見；做好青訓助力國家成為體育強國。

邵家輝籲擴大跨境電子商務零售進口商品清單

「十五五」規劃當中，不少着墨於提振內需及消費，全國政協委員、批發及零售界立法會議員邵家輝表示，目前世界地緣政治非常不穩，國家人口充裕，內需做得好，對經濟增長動力會有很大支持，而香港有很多來自不同地方的好產品，但進口內地時需徵稅，建議在現有跨境電子商務零售進口商品清單上，加入更多不同的好產品，可讓內地市民享用外，更可幫助香港企業發展。

對於國家擬出台更多惠港政策措施，邵家輝稱，過去一年啟德體育園開幕後，舉辦了很多大型盛事，吸引大批旅客來港，對經濟支持很多，希望未來都能持續推動，並希望大灣區內更多內地城市可獲「一簽多行」來港，既便利內地居民來港，亦會對香港整體經濟幫助很大。

李鎮強倡推廣大灣區居民身份證

全國政協委員、選委界立法會議員李鎮強亦關注大灣區如何做好協同效應，進一步推進兩地人流、物流、資金流、信息流的流動，更希望透過大灣區做好通關工作，利用便捷、養老、教育等機遇，提升香港市民的獲得感和幸福感，因此提議推廣大灣區居民身份證，不用「一簽多行」，兩地可隨時來往。他認為推動大灣區協同已寫在「十五五」規劃當中，將來兩地政府協商時，阻力會更少，將物流、資金流的流動更順暢，自然人流都會增加。

吳傑莊：港可提供「沙盒制度」經驗

規劃當中更提到要高水平開放，且會探索「沙盒監管」，全國政協委員、選委界立法會議員吳傑莊表示，香港是實施「普通法」的地區，近年在金融創新方面，或發現沒有現成法律做到監管，就會推動「沙盒制度」，香港有好幾年的經驗，若內地有興趣做相關工作，香港可以提供不少相關經驗。

至於規劃中，建議多渠道拓寬中長期創業投資資金來源，會否吸引外資直接進入內地影響香港，吳傑莊不認同，指一直以來都有很多外資先來港，再回內地投資，相關的專業服務在香港非常充足，可給予海外投資者保障，相信國家這方面開放，會與香港相得益彰。他又承認香港天使資金相對少，但近年有不少內地投資者願意來港投資，相信在國家高水平開放下，會反過來幫到香港完善整個投資鏈。

林大輝：香港體育發展需搞好青訓

規劃又指明國家要建設成為體育強國，體育界全國政協委員林大輝表示，國家需要長遠有系統地推行青訓，因為現時很多項目都擔心梯隊、接班人的問題，當後繼無人就不能成為體育強國，三大球類非常重要，即是足球、籃球及排球，是最多群眾支持的項目。

林亦稱，國家足球隊表現未如理想，必須從青訓做起，有尖子才能為國家爭光，而香港體育近年水平有所提高，但未來香港都要往青訓發展。

