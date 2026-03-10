兩會2026︱施榮懷政協大會發言 憶父31年前同一場合為統一發聲：家國情懷一脈相承｜Kelly Online
更新時間：16:58 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:58 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:58 2026-03-10 HKT
每年兩會期間，全國政協全體會議都會有香港委員上台發言，今年是全國政協常委施榮懷，他發言時提到香港應牢牢把握「十五五」機遇，深度融入和服務國家發展大局。之後他透露，其父親施子清於31年前、即1995年的全國政協大會上亦有發言，為祖國發統一發聲，形容這種一脈相承的家國情懷，令他心中滿是振奮與榮光。
他認為，這份榮耀源於國家的信任與重託，讓他更深知使命在肩，又指「十五五」規劃的新程已啟，香港的發展從未離開祖國的脈動，始終與祖國同頻共振。他願與香港各界同心、同向，堅守愛國愛港初心。
施子清家族是「政協世家」，施門五父子都是政協，施子清自己做了四屆全國政協委員，長子施榮怡是河南省政協、二子施榮懷是全國政協兼北京市政協、三子施榮恒是上海市政協，四子施榮忻則是深圳市政協。
記者：郭詠欣 北京報道
最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
2026-03-09 10:00 HKT