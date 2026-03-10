黨友隔空舌戰 江玉歡倡尖東建小型賭場 何敬康諷天馬行空 江：講吓都唔得？

港產片《夜王》上映，展現八、九十年代尖東夜場的浮華璀璨，引起一代人共鳴。前立法會議員、去年10月底重新加入新民黨的江玉歡，日前在社交平台以「夜王年代」為題有感而發，指晚上經過尖東時發現「靜過歐洲」感唏噓，建議容許發展豪華會所（不是舞廳）加小型賭場，讓霓虹燈重現尖東。

何敬康：建議「沒什麼意義」

不過，黨友兼立法會議員何敬康翌日發文「潑冷水」，形容建議天馬行空、未有從實際情況出發，更指中央早已表態反對，認為建議「沒有什麼意義」。帖文引起江玉歡「還擊」，反問「今日香港，點解唔可以天馬行空？」指很多地方的成功發展也是由天馬行空的意念開始，坦言如果一有意念就被「擊落」，甚至乎不鼓勵往後的討論，「社會怎會有進步？」

江玉歡：看到今天尖東不勝唏噓 倡發展成小型Las Vegas

江玉歡在3月8日的帖文表示，周日晚7時許到尖東走走，發現人數寥寥，嘆稱「諗起夜王，看到今天的尖東，不勝唏噓」。她指，政府說要打造紅磡火車站一帶，成高級遊艇及娛樂中心，質疑為何不能趁有幾千萬旅客，首先重拾尖東的光芒，例如讓霓虹燈重現尖東，容許發展豪華會所（不是舞廳）加豪華小型賭場，舉例可由馬會營運。

江玉歡認為，賭場並非澳門大眾化的，而是像Baden Baden、維也納及摩納哥的質素，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版Las Vegas。她反問「難道香港作為國際金融中心及高才的匯聚地，也容不下一個具class的高端消費及旅遊區？」

何敬康：中央1999年早表態 不支持港發展賭場

而同屬新民黨的何敬康，則在翌日（9日）發文，指建議必須從實際情況出發，而不是天馬行空。他反問「提出建議的人」又是否知道早於1999年，時任國務院副總理錢其琛已經一錘定音，明確表示中央不支持香港發展賭場。他指錢副總理當時認為，賭場雖然能短期刺激經濟，但也會帶來嚴重的社會問題，「既然中央早已經表態，有關建議也就沒有什麼意義了」。

江：一有意念就被「擊落」 社會怎進步？

帖文一出，江玉歡昨晚即時火速回應，先「多謝」各位朋友的寶貴留言，但認為香港正正需要這類brainstorming（腦力激盪）式的討論，每一個好建議都是最初由一個意念及無數討論而起。她坦言，如果一有意念就被「擊落」，甚至乎不鼓勵往後的討論，反問「社會怎會有進步？」

至於意念是否「天馬行空」，江玉歡反問：「今日香港，點解唔可以天馬行空？」她指很多地方的成功發展，也是靠最初天馬行空的意念，舉例阿根廷的「Puerto Madero」及烏拉圭的「Punta Del Este」，也是由天馬行空的意念開始，經過討論及計劃，最終帶來成功，成為別人借鏡的例子。她在文尾說「今天，真係講吓都唔得？唔係嘅！」