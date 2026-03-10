Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會每日精華︱人大審議生態環境法典、民族團結進步促進法等3部法律 周四閉幕會表決

政情
在北京，全國人大代表今日（10日）舉行分組會議，審議生態環境法典、民族團結進步促進法、國家發展規劃法，三部法律的草案將提交周四的全國人大閉幕會表決，希望通過立法形式，深化環保、民族事務同宏觀規劃領域的制度建設，應對未來挑戰，推動高質量發展。

生態環境法典草案是繼民法典之後，第二部以「法典」命名的法律，分為總則、污染防治、生態保護、應對氣候變化、監督管理及法律責任等九個編章、超過500條。

參與該法起草的學者早前指出，生態環境法典不單單是把過去二三十部生態環境法律簡單彙編，而是從過去的分散立法、應急修法，邁向體系化、現代化的新階段。

民族團結進步促進法是繼1984年民族區域自治法之後，又一部民族工作領域的綜合性法律，用意在於促進民族團結，推進中華民族共同體建設。

民族團結法的草案內容頗多，包括明確公民有維護國家統一民族團結的法定義務，禁止任何製造民族分裂的行為。草案也提到支持香港及澳門特別行政區，開展關於中華民族、歷史、文化和國情的教育。深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞「同屬中華民族、同是中國人」的認識。

至於國家發展規劃法草案是中國首次對國家發展規劃進行專門立法，用意在於規範「五年規劃」的制定與實施，解決規劃碎片化、協調不足、隨意調整等問題，保持政策規劃的延續性。

記者：郭詠欣 北京報道

