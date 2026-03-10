Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港五年規劃︱民青局積極籌備對接「十五五」規劃 成立編制小組推進工作

政情
更新時間：16:05 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-10 HKT

第十四屆全國人民代表大會第四次會議正審議國家「十五五」規劃，特區政府正全面推動「香港五年規劃」編制工作，主動對接國家「十五五」規劃，策劃香港未來五年的發展方向，積極融入和服務國家發展大局。

李百全任對接「十五五」規劃預備小組主席

民政及青年事務局早前成立對接「十五五」規劃的預備小組，由民青局常任秘書長李百全擔任主席，已召開了兩次會議，積極做好編制「香港五年規劃」以對接「十五五」規劃，並於上星期五將預備小組轉為編製小組，全面推進對接工作。

麥美娟為編製小組的後續工作作出指示，務求加緊步伐擬定民青局的規劃內容。民青局fb
麥美娟為編製小組的後續工作作出指示，務求加緊步伐擬定民青局的規劃內容。民青局fb
民政及青年事務局早前成立對接「十五五」規劃的預備小組，由民青局常任秘書長李百全擔任主席。民青局fb
民政及青年事務局早前成立對接「十五五」規劃的預備小組，由民青局常任秘書長李百全擔任主席。民青局fb

編制小組已向麥美娟匯報

編制小組已就初步規劃重點向民青局局長麥美娟匯報，局長亦為編製小組的後續工作作出指示，務求加緊步伐擬定民青局的規劃內容。

「十五五」規劃為香港開拓新契機，也為民青局主理的範疇注入強大新動力。民青局將秉持「民政幫到你」的精神，確保各項政策銜接有序、落地見效，凝聚青年及地區力量，共同建設美好和諧的香港。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
6小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
7小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
22小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
22小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
4小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
3小時前