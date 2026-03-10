香港五年規劃︱民青局積極籌備對接「十五五」規劃 成立編制小組推進工作
更新時間：16:05 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:05 2026-03-10 HKT
第十四屆全國人民代表大會第四次會議正審議國家「十五五」規劃，特區政府正全面推動「香港五年規劃」編制工作，主動對接國家「十五五」規劃，策劃香港未來五年的發展方向，積極融入和服務國家發展大局。
李百全任對接「十五五」規劃預備小組主席
民政及青年事務局早前成立對接「十五五」規劃的預備小組，由民青局常任秘書長李百全擔任主席，已召開了兩次會議，積極做好編制「香港五年規劃」以對接「十五五」規劃，並於上星期五將預備小組轉為編製小組，全面推進對接工作。
編制小組已向麥美娟匯報
編制小組已就初步規劃重點向民青局局長麥美娟匯報，局長亦為編製小組的後續工作作出指示，務求加緊步伐擬定民青局的規劃內容。
「十五五」規劃為香港開拓新契機，也為民青局主理的範疇注入強大新動力。民青局將秉持「民政幫到你」的精神，確保各項政策銜接有序、落地見效，凝聚青年及地區力量，共同建設美好和諧的香港。
最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
2026-03-09 12:59 HKT