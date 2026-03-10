兩會2026︱陳曼琪倡深化大灣區司法合作、擴大「港資港法港仲裁」適用範圍

陳曼琪表示，全力支持最高人民法院工作報告，以高質量司法服務中國式現代化建設，為實現「十五五」規劃良好開局提供有力司法支撐。陳曼琪說，非常感謝最高人民法院接納她去年提出的建議和支持香港中律協舉辦的培訓班，派員主講。

法律人才培訓方面，陳曼琪建議完善大灣區律師制度，研究放寬港澳居民擔任內地公司律師，將粵港澳大灣區律師試點恆常化，聯動香港國際法律人才培訓學院，進行線上線下課程，擴大培訓人數，提升國家在國際法治環境中的話語權。

倡建河套國際仲裁中心

陳曼琪指，報告彰顯國家始終保障港澳台同胞、海外僑胞合法權益，特別提及推動粵港澳大灣區司法規則銜接。建議以粵港澳大灣區先行先試，研究建設跨境養老法治示範區，依託一站式智慧養老服務平台，探索意定監護與養老信託深度銜接、完善跨境繼承與遺產管理機制、便利化跨境協同承認與執行安排，探索內地承認執行香港持久授權書、港人內地物業抵押釋放年金養老，進一步保障港澳台同胞養老權益，尤其是在內地養老而變成精神無行為能力的同胞。

陳曼琪說，報告第13頁提及「港資港法港仲裁」的執行，這是個良好勢頭。她建議打造河套合作區新型經濟國際仲裁中心，並擴大 「港資港法港仲裁」適用範圍至河套深圳園區的外資企業，深化「港資港法港仲裁」，發揮香港作為國際法律服務樞紐的優勢，對接「十五五」規劃的高水平開放要求。

建議聯動大灣區建國際仲裁樞紐

她又指，報告第15頁提到持續打造糾紛解決優選地，目前內地仲裁發展態勢良好，國際商事仲裁機構進展顯著，認為需緊跟新仲裁法步伐，更好發揮香港優勢，協助內地仲裁企業出海，支持其在港設立分支機構，打造河套國際仲裁樞紐，匯聚高端仲裁、調解人才，鞏固提升香港作為亞太國際法律及爭議解決服務中心的地位，共建粵港澳大灣區國際商事爭議解決優選地，助力國家涉外法治建設。

陳曼琪稱，有關訴訟、調解與仲裁的有機銜接，據她辦案經驗，建議兩地協商解決跨境平衡訴訟及仲裁的問題。另外，要注意香港仲裁案件可能不承認內地行政決定的情況。她期望發揮香港所長，深化粵港澳大灣區司法合作，推動中國特色社會主義司法制度更加完善。