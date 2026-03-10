陳家珮逆線行車︱被個別人士「欺凌」？陳：仲頂得住 「這時期認識到誰才是真正朋友」

新民黨立法會議員陳家珮較早前在灣仔逆線行車，被警方票控一項不小心駕駛罪，昨日於東區裁判法院提堂，被判罰款2千元及停牌1個月。陳家珮今早（10日）接受商台訪問期間，表明「有錯要認」，願接受法律後果，立法會主席李慧琼早前已召見她作口頭警告。就事件引起的政治風波，包括有個別人士持續狙擊，甚至發起聯署要求她辭職，陳家珮笑言「暫時仲頂得住（壓力）」，又指「錯還錯」也有輕重之分，這段時間以來收到不少人關心鼓勵，讓她認識到誰才是真正的朋友。

陳家珮承認「貪方便」犯錯 稱會接受所有法律責任

陳家珮直言今次事件是源於「貪方便」的疏忽決定。她憶述事發時正值早上8時許，路上車輛不多，但有消防車因執行職務而封鎖了道路。她判斷消防員需時處理，一時心急，在「冇諗咁多嘢」的情況下作出了逆線行車的決定。

對於裁判官形容其行為是「深思熟慮」，陳家珮表示無法完全認同，但理解法官可能是指她考慮過「冇乜車」、「唔會有危險」等因素才作出決定，是「衡量過後才行動」。她強調自身並非有預謀地惡意犯錯。她重申，任何不小心的駕駛行為都會對其他道路使用者構成風險，因此她完全接受法庭的判決及所有法律責任，認為交通安全需要所有使用者共同遵守，才能確保彼此安全。

有部分人認為類似事件，控罪應為較輕的「不遵守交通標誌」。陳家珮表示，曾聽取過不同意見，包括有經驗的朋友和律師，認為由於自己坦白承認是為貪方便，而非看錯路牌或被導航誤導，加上其公眾人物的身份，須受到更嚴格的審視，控方及法庭在考慮時需要取得一個平衡，控告「不小心駕駛」亦是合理的。

相關新聞：

陳家珮承認不小心駕駛 罰2千元兼停牌1個月 已報駕駛改進課程 被李慧琼口頭警告

陳家珮逆線行車︱被控不小心駕駛 罪名較輕？陳家珮：上庭後再回應 無再「揸車」改搭巴士

陳家珮逆線行車︱李慧琼：立法會監察委員會正處理個案 合適時候進一步公布

大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？

陳家珮逆線行車｜警方徵詢法律意見後 以傳票控告陳家珮不小心駕駛

回應「欺凌」說法：暫時都頂得住

事件發生後，坊間及政治人物對其作連串批評，甚至有人發起聯署要求她辭職，主持人形容其處境有「被欺凌」的感覺。陳家珮對此苦笑回應：「咁，我自己衰喺先嘛。」她表示，雖然承認錯誤，但面對力度如此大的攻擊，內心也感受到壓力，但「都要頂㗎啦，暫時都頂得住」。

她引用俗語說：「錯就要認，打就要企定。」她認為，既然是自己犯錯在先，就要承受隨之而來的後果。不過她也覺得錯歸錯，凡事應看輕重，對於部分人要求她辭職，她透露這段時間收到許多市民和朋友的鼓勵，叫她「撐住」、「千祈唔可以因為呢件事去辭職」，這些支持令她非常感恩。

困境中有人落井下石、有人雪中送炭，主持人問到是否透過此事認識到誰才是「真正朋友」，陳家珮直言「絕對係」。

對於立法會內部處理，陳家珮指立法會主席李慧琼在事發後已「捉咗我去佢個大主席個房入邊」，並向她「好嚴正咁讀一次」議員守則中關於紀律及以身作則的段落，對她作出「嚴正嘅口頭警告」。至於新成立的「議員監察委員會」會否有跟進行動，陳家珮指，涉及她本人的投訴自己都「零參與」，需等待主席從北京返港後再作處理。

相關新聞：

陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online

陳家珮逆線駕駛︱政黨元老群組開火 葉劉質疑小題大做兼「報仇」 蔡素玉反擊：逆線行車是小事？

停牌後多步行 發現社區改善空間

陳家珮笑言，停牌後除了多乘搭公共交通工具，也「行多咗路」，反而因此對社區有更多觀察。她特別提到香港的路面問題，指很多行人路都用磚塊鋪砌，原意是方便維修，但當底層的沙土流失，路面就會變得「凹凹凸凸」，不但對推輪椅人士和長者構成危險，「就算我哋呢啲（着高跟鞋）都容易拗柴」。她稱未來會就這些觀察在立法會跟進，認為凡事皆有其意義。

陳家珮表明，短期內沒有再駕駛的計劃，並感謝所有關心她的人。她承諾會將精力放在工作上，用表現來報答支持者，「做好自己，就會對得住人」。