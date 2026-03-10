兩會2026︱李慧琼：研人大常委工作模式引入立法會

【兩會2026】主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥日前指出，香港立法會在行政主導下大有可為。全國人大常委、立法會主席李慧琼在北京接受《星島頭條》訪問時重申，《基本法》設計的體制，一直是以行政為主導，認為領導人再次強調堅持和完善行政主導，是希望在新時代下，香港繼續自我改革，最後達致提升管治效能，並稱會研究全國人大常委監督政府的方法，引進到立法會，包括執法檢查，以及有系統地收集市民意見。

監督不代表反對 完善施政最重要

李慧琼表示，一直有思考人大常委及立法會的工作，如何能互相學習，令立法會工作更能發揮憲制職能，起到支持、配合、監督及促進的作用，而特區政府在行政主導下會提出法案、政策等。她又指，過往社會或會較習慣「監督就一定是反對」，但她不認同，認為最重要是不斷完善施政，又稱現時總體議員都會秉持大原則地支持政府提出的項目，亦會提出不少優化意見，這正是體現監督政府的效能。

她續稱，人大在立法方面，一直堅持科學立法、民主立法、依法立法，亦有監督職能，舉例去年就聽取22個監督的工作報告、檢查了5年法律實施情況、組織開展了兩次專題的詢問等，依法處理群眾來信、來訪22.1萬件/次，委員長會議又會定期聽取信訪工作報告。

她希望可研究在立法會監督工作上，引入人大常委的工作模式，例如執法檢查，因為過去很多法例、撥款在立法會通過後，議員只能透過質詢追問進度，故研究將來有無可能做執法檢查，在法例或撥款申請通過後，檢視一些實際的使用情況。

減公聽會不等於少了諮詢

她更強調，人大很重視信訪工作，香港立法會過去因為追趕時間或總體考慮，用另一方式去吸納民意，舉例上屆立法會，每一個重要法案或重要政策，審議時都有邀請市民寫書面意見，只是大家習慣了以前一定用公聽會，看似少了諮詢，未來會思考進一步有系統地收集市民意見。

另外，今年兩會將審議《國家規劃法》，是國家首次以立法形式規劃5年規劃的工作，為制定規劃提供一個剛性的法律基礎，讓制定規劃時有步驟、有法可依，其中第37條提到，國家堅持「一國兩制」方針，支持港澳主動對接國家發展規劃，融入及服務國家發展大局。她認為這充分體現中央政府，特別是國家主席習近平對香港的重視，且香港的5年規劃是非常重要的事，具有歷史性意義，對香港長遠發展至為關鍵。

被問到會否擔心外界誤以為香港變成「計劃經濟」，她強調這條法例不直接適用於香港，亦看不到有憂慮，香港社會有高度共識要制定規劃，「一國兩制」也是獨特體制，因此相信當局在制定規劃時，必定是符合「一國兩制」、資本主義的內容，反而過去沒有規劃，社會經濟轉型面對很多挑戰，相信新的規劃可為未來提供更清楚的方向，讓社會發展轉型得更快。

記者：郭詠欣 北京報道