Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱李慧琼：研人大常委工作模式引入立法會

政情
更新時間：07:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-10 HKT

【兩會2026】主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥日前指出，香港立法會在行政主導下大有可為。全國人大常委、立法會主席李慧琼在北京接受《星島頭條》訪問時重申，《基本法》設計的體制，一直是以行政為主導，認為領導人再次強調堅持和完善行政主導，是希望在新時代下，香港繼續自我改革，最後達致提升管治效能，並稱會研究全國人大常委監督政府的方法，引進到立法會，包括執法檢查，以及有系統地收集市民意見。

監督不代表反對 完善施政最重要

李慧琼表示，一直有思考人大常委及立法會的工作，如何能互相學習，令立法會工作更能發揮憲制職能，起到支持、配合、監督及促進的作用，而特區政府在行政主導下會提出法案、政策等。她又指，過往社會或會較習慣「監督就一定是反對」，但她不認同，認為最重要是不斷完善施政，又稱現時總體議員都會秉持大原則地支持政府提出的項目，亦會提出不少優化意見，這正是體現監督政府的效能。

她續稱，人大在立法方面，一直堅持科學立法、民主立法、依法立法，亦有監督職能，舉例去年就聽取22個監督的工作報告、檢查了5年法律實施情況、組織開展了兩次專題的詢問等，依法處理群眾來信、來訪22.1萬件/次，委員長會議又會定期聽取信訪工作報告。

她希望可研究在立法會監督工作上，引入人大常委的工作模式，例如執法檢查，因為過去很多法例、撥款在立法會通過後，議員只能透過質詢追問進度，故研究將來有無可能做執法檢查，在法例或撥款申請通過後，檢視一些實際的使用情況。

減公聽會不等於少了諮詢

她更強調，人大很重視信訪工作，香港立法會過去因為追趕時間或總體考慮，用另一方式去吸納民意，舉例上屆立法會，每一個重要法案或重要政策，審議時都有邀請市民寫書面意見，只是大家習慣了以前一定用公聽會，看似少了諮詢，未來會思考進一步有系統地收集市民意見。

另外，今年兩會將審議《國家規劃法》，是國家首次以立法形式規劃5年規劃的工作，為制定規劃提供一個剛性的法律基礎，讓制定規劃時有步驟、有法可依，其中第37條提到，國家堅持「一國兩制」方針，支持港澳主動對接國家發展規劃，融入及服務國家發展大局。她認為這充分體現中央政府，特別是國家主席習近平對香港的重視，且香港的5年規劃是非常重要的事，具有歷史性意義，對香港長遠發展至為關鍵。

被問到會否擔心外界誤以為香港變成「計劃經濟」，她強調這條法例不直接適用於香港，亦看不到有憂慮，香港社會有高度共識要制定規劃，「一國兩制」也是獨特體制，因此相信當局在制定規劃時，必定是符合「一國兩制」、資本主義的內容，反而過去沒有規劃，社會經濟轉型面對很多挑戰，相信新的規劃可為未來提供更清楚的方向，讓社會發展轉型得更快。

記者：郭詠欣 北京報道

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
16小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
21小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
22小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
8小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
15小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
13小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
18小時前
德黑蘭油庫被炸中，全城下「石油雨」瀰漫燒焦味。 X@amitkarn99
00:44
伊朗局勢｜以色列首轟油庫 德黑蘭下「石油雨」全城瀰漫燒焦味
即時國際
9小時前
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
緋聞舊愛鍾培生將成人夫 袁嘉敏盡騷「核彈級上圍」迫爆比堅尼 細碼褲仔僅僅遮住神秘地帶
影視圈
13小時前