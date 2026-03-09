兩會2026︱整體犯罪下降 公安部原副部長陳思源：證中國仍是世界上最安全國家之一

兩會會議正在北京舉行，最高人民法院工作報告及最高人民檢察院工作報告顯示，去年整體犯罪案件宗數有所下跌，但有約23萬人被起訴危險駕駛罪，屬刑事犯罪之首。全國政協委員、公安部原副部長陳思源接受《星島頭條》訪問時表示，犯罪案件減少，說明中國政府高度重視人民生命財產安全，而危駕多是一個很複雜的問題，相信有關部門正進一步研究，未來要綜合治理這方面問題。

中國是世界上最安全國家之一

陳思源稱，中國公安部要在預防和打擊上，做到「兩手抓、兩手都要硬」，亦在各級黨委政府的統一領導下，公安機關發揮專門機關作用，走專群結合道路，做大量卓有成效的工作，例如在人防、物防、技術防範方面，構建整體治安防控體系，令犯罪率逐年下降，八類嚴重危害的刑事犯罪也大幅下降，而且破案率不斷提升，老百姓的安全感、獲得感也不斷增長，並重申中國是世界上最安全的國家之一。

至於去年有約23萬人被起訴危險駕駛罪，是否因司機過於依賴自動駕駛所致，他形容這是一個很複雜的問題，可能涉及一些技術方面問題，又或一些主觀、客觀方面的問題。他指，目前正會同有關部門進一步研究，強調這絕不是單純的車輛問題，也不是單純的技術問題，而是一個需要綜合試錯、多措並舉才能共同減少的情況。

全國政協委員、公安部原副部長陳思源。

公安機關要強化源頭治理

被問到未來「十五五」規劃中，要如何做好公安相關工作，他指從公安機關這個角度，肯定要發揮其作用，即是要堅持「久久為功，常抓不懈」，還是要構建整體的治安防控體系，將線上和線下一體化、綜合起來。他又認為，公安機關要強化源頭治理、綜合治理，提升整體防控效能，非常有信心整體的違法犯罪情況還會逐步下降。

他相信，中國未來仍要立於最安全國家之一，這個最高目標是沒有問題的，「十五五」規劃5年的整體現代化進程，亦要伴隨着安全穩定，相信安全穩定工作和經濟社會發展應該是同頻共振、共同發展。他非常有信心國家能長治久安、人民安居樂業，香港市民能夠持續在安全穩定的情況下工作及生活，「一國兩制」必定行穩致遠。

記者：郭詠欣 北京報道