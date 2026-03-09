Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會每日精華︱趙樂際：今年將制定反跨境腐敗法 最高法點名緬北「四大家族」 嚴懲域外犯罪

更新時間：18:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-09 HKT

十四屆全國人大四次會議今日（3月9日）上午舉行第2次全體大會，國家主席習近平等領導人出席。中共中央政治局常委、全國人大委員長趙樂際發表人大常委會工作報告，指今年是「十五五」規劃開局之年，常委會將運用好人民代表大會制度，為實現「十五五」良好開局作出貢獻。

他預告，今年將制定及修改多部法律，包括反跨境腐敗法、國有資產法、企業破產法、稅收徵收管理法、政府採購法、價格法、城市房地產管理法，並加強人工智能等領域立法研究。

最高檢：貫徹《香港國安法》 促繁榮穩定

最高人民法院和最高人民檢察院同日發表工作報告。檢察長應勇表示，去年全國檢察機關共辦理各類案件346萬件，按年下降11.7%，形容國家社會治安形勢持續向好，中國是世界上最安全國家之一。

應勇又提到，檢察機關堅决捍衛國家安全，堅决打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動；貫徹《香港國安法》，促進香港長期繁榮穩定；依法懲治「台獨」頑固分子，維護國家主權、統一和領土完整。

今年初，多名緬甸電騙園區主腦在內地受審，其中16人已被執行死刑。最高人民法院院長張軍在報告中，點名緬北「四大家族」犯罪集團案，強調必定會懲戒域外侵害中國公民的犯罪活動。

報告又提到各地人民法院保護港澳台同胞和海外僑胞的合法權益，過去一年審結涉港澳台案件3.1萬宗，按年增長15.6%，並推動粵港澳大灣區司法規則銜接等工作。

記者：郭詠欣 北京報道

