兩會2026︱央視春晚設香港分會場？甄子丹支持：對演藝界及市民都是好事

政情
更新時間：15:39 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:39 2026-03-09 HKT

有人大代表建議春晚設立香港分會場，正在北京參加全國兩會的港區全國政協委員甄子丹表示支持，形容春晚是每年最多人看的節目，若香港可以參與，對演藝界及香港市民都是好事。至於屆時會否出席活動，他指當然希望可出一分力，但要看檔期能否配合，有時間一定會參與。

利用電影傳播優秀中華文化

被問到香港如何對接好「十五五」規劃，他指作為電影人，應努力擴張平台在世界上影響力，例如利用電影傳播優秀的中華文化，「讓全世界都看到我們」。他又稱，要利用很多不同的國家政策，繼續發展多元化的創作思維，坦言過去有很多好作品，但目前各行業經營都不容易，觀眾對每個電影作品都會有所期望，作為電影人必須將電影拍得好，才會有市場，「有市場就會有觀眾鍾意」。

記者：郭詠欣 北京報道

