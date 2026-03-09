兩會2026︱趙樂際：今年將制定反跨境腐敗法 梁美芬料特區政府會在立法和執法精準對接

在北京，十四屆全國人大四次會議今早（9日）舉行第二次全體會議，其中全國人大委員長趙樂際匯報全國人大常務委員會的工作，提到今年將會制定反跨境腐敗法。港區全國人大代表梁美芬表示，反貪腐是共同目標、是很正確的大方向，始終現在很多金融資產、投資在港澳及外國，認為香港要承擔角色，融入及服務國家發展大局，相信未來特區政府的5年規劃等，在立法和執法上會有精準對接。

梁美芬：報告充分體現國家領導層要全面依法治國

至於最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，梁美芬表示，兩份報告充分體現國家領導層要全面依法治國，當中很大篇幅分別提到要服務大國外交，兩院都看出其國際責任，以維持國際公平及正義的角色。

她亦稱，國家在知識產權、環境保護等方面，有很多判例已獲國際引用，發揮引領的角色，而國家很大力度打擊跨境犯罪，以及國家已表明在發展金融同時，亦要確保金融安全，相信涉港澳台部分一定會加強。

記者：郭詠欣 北京報道

攝影：劉駿軒 北京報道